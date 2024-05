Caifanes celebra 32 años de 'El Silencio', un hito del rock mexicano

Publicado el 29 de mayo de 1992, "El Silencio" consolidó el estatus de Caifanes en la escena musical, gracias a su innovadora mezcla de rock y elementos de la música tradicional mexicana.

Este miércoles se cumple el 32 aniversario del lanzamiento de 'El Silencio', el tercer álbum de estudio de Caifanes, una banda icónica del rock mexicano.

Publicado el 29 de mayo de 1992, "El Silencio" consolidó el estatus de Caifanes en la escena musical, gracias a su innovadora mezcla de rock y elementos de la música tradicional mexicana.

La producción de Adrian Belew, reconocido guitarrista y productor, aportó un sonido fresco y experimental al álbum.

Temas emblemáticos como "No dejes Que", "Nubes" y "Para que no digas que no pienso en ti" no solo resonaron en México, sino que también captaron la atención internacional.

"El Silencio" marcó un momento crucial en su trayectoria. La grabación y producción del álbum coincidieron con tensiones internas que eventualmente llevaron a la disolución temporal de la banda.

A pesar de estos desafíos, el legado de "El Silencio" perdura, influenciando a nuevas generaciones de músicos y seguidores del rock en español. A 32 años de su lanzamiento, "El Silencio" sigue siendo un referente cultural y musical.