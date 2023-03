Brian May, nombrado caballero por el rey Carlos III del Reino Unido

Brian May, miembro fundador de la banda Queen, recibió el título de Caballero Bachiller por sus servicios a la música y la caridad. La ceremonia de investidura tuvo lugar en el Palacio de Buckingham y May ahora será conocido como Sir Brian.

El legendario guitarrista de rock Brian May fue nombrado caballero por el rey Carlos III del Reino Unido. May, quien fue miembro fundador de la banda Queen, ahora será conocido como Sir Brian, después de la ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham el martes.

May fue honrado por sus servicios a la música y la caridad. La estrella recibió el título de Caballero Bachiller por sus servicios a la música y a la caridad. Asistió a la ceremonia junto a su esposa, Anita Dobson, una ex estrella de la longeva serie de televisión británica "EastEnders".

Felicitándolo en línea, un tuit de la cuenta oficial de Queen decía: "¡Levántate Sir Brian! La investidura de Brian como caballero del reino tuvo lugar hoy en el Palacio de Buckingham. El título de caballero fue entregado a Brian por Su Alteza Real, el rey Carlos. ¡Muchas felicitaciones, Sir Brian!"

Brian May: la estrella del rock que se convirtió en astrofísico

Brian Harold May nació el 19 de julio de 1947 en Hampton, Inglaterra. Desde temprana edad mostró interés por la música, pero fue en la universidad donde comenzó a desarrollar su talento como guitarrista.

En 1970, May se unió a la banda Smile, junto con el baterista Roger Taylor y el cantante Freddie Mercury. Poco después, la banda cambió su nombre a Queen y May se convirtió en uno de sus miembros fundadores.

A lo largo de su carrera, May se destacó como uno de los guitarristas más innovadores e influyentes de la música rock, y contribuyó a la creación de algunos de los himnos más reconocidos de la banda, como "We Will Rock You" y "Bohemian Rhapsody". Además de su trabajo en Queen, May también lanzó varios álbumes como solista y colaboró con otros artistas.

Pero la música no fue su única pasión. En 1971, May comenzó a estudiar astrofísica en el Imperial College de Londres. A pesar de su éxito como músico, May no abandonó sus estudios y finalmente obtuvo su doctorado en 2007 con una tesis sobre el movimiento de los cúmulos globulares de estrellas.

Además de su carrera musical y académica, May también es un defensor de los derechos de los animales y el medio ambiente, y ha trabajado en proyectos benéficos para recaudar fondos para organizaciones benéficas. En 2005, fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico por su trabajo en la música y la caridad.

Su carrera como astrofísico

Brian May ha tenido una carrera exitosa no solo en la música, sino también en la astrofísica. Después de completar su doctorado en astrofísica en el Imperial College de Londres en 2007, May continuó su investigación y ha publicado varios artículos científicos en revistas especializadas.

Uno de sus proyectos más destacados en la astrofísica fue su contribución a la investigación de los cúmulos globulares, que son grupos densos de estrellas en la galaxia. May utilizó fotografías estereoscópicas de los cúmulos globulares tomadas por el satélite astrométrico Hipparcos para medir la distancia de estas estrellas con gran precisión. También ha trabajado en la investigación de la formación de nubes moleculares y la formación de sistemas planetarios.

Además de su trabajo de investigación, May es un defensor apasionado de la divulgación científica y ha trabajado para aumentar la conciencia pública sobre la ciencia y la astronomía.

Es cofundador de la Sociedad de la Cielo Oscuro, que promueve la reducción de la contaminación lumínica para mejorar la observación del cielo nocturno. También ha producido y presentado varios documentales sobre astronomía y ha escrito varios libros, incluido "Bang! La historia completa del universo", una exploración de la cosmología moderna.