'La Luna de América' brillará en Hermosillo

Ana Gabriel vuelve a Hermosillo este 8 de marzo y se presentará en el Estadio Fernando Valenzuela.

Una vez más la aclamada cantautora mexicana Ana Gabriel pisará tierra sonorense con su gira 'Un Deseo Más', con la cual, celebra sus 50 años de trayectoria musical y en el que busca agradecer a su público por todo el cariño que ha recibido durante cinco décadas.

La presentación de la intérprete de 'Amigos simplemente amigos' está programada en Hermosillo para este viernes 8 de marzo a las 21:00 horas y tendrá como sede el Estadio Fernando Valenzuela.

Los boletos están disponibles a través del sitio web superboletos.com y también en sus puntos de venta físicos: Innova Sport Galerías y en Deportes Navarro Sonora, ubicado en el Blvd. Solidaridad #269 en Hermosillo.

El precio de boletos ronda entre los $710 en Cancha general y $4,045 pesos en zona Diamante, sin embargo, por promoción especial las localidades Diamante, Platino, Verde, Rojo, Central Numerado, Lateral Numerado Derecho y Lateral Numerado Izquierdo tienen un 50% de descuento.

Fecha Viernes 8 de marzo Lugar Estadio Fernando Valenzuela Boletos www.superboletos.com y Deportes Navarro Sonora Precios Cancha General: $710 pesos

Tribuna: $768 pesos

Lateral Numerado: $940 pesos

Terraza: $1,113 pesos

Central Preferente: $1,170 pesos

Preferente Numerado: $1,170 pesos

Central Numerado: $1,400 pesos

Central Especial: $1,400 pesos

Palco Preferente: $1,630 pesos

Palco: $1,630 pesos

Morado: $1,918 pesos

Rojo: $2,263 pesos

Verde: $2,838 pesos

Platino: $3,413 pesos

Diamante: $4,045 pesos

Arranca hoy Ana Gabriel su gira

La 'Diva de América' vuelve a la ciudad en la que comenzó su carrera musical en la década de los 70's y es precisamente en Tijuana, Baja California donde arrancará hoy con su gira que la llevará a recorrer varias ciudades del territorio nacional.

A través de sus redes sociales la cantante de 68 años publicó la imagen de unos tenis blancos junto a un emotivo mensaje previo al inicio de su gira: “Los que me trajeron a la ciudad de Tijuana, que hace 50 años me vio nacer como cantante y me dio su bendición” , escribió.

Por otra parte, hace unos días publicó un video en el que reconoce que gracias al cariño del público se ha mantenido dentro de la industria musical por décadas: “Arranca la gira 'Un Deseo Más', 50 aniversario, se dice fácil pero eso es gracias a ustedes que siempre me llevan de la mano” , expresó.

Además, invitó a sus seguidores a “unir sus corazones” en las presentaciones que tiene programadas no sólo en México, sino en otros países: “Muchos países, muchas ciudades, muchas canciones, mucho amor. Yo los espero a que estén junto conmigo elevando nuestras voces, uniendo nuestros corazones” , finalizó.

Durante el 2023 Ana Gabriel presentó su gira 'Por amor a ustedes World Tour', la cual, la llevó a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, donde culminó exitosamente la serie de conciertos con su presentación en Londres, Inglaterra, el pasado 7 de julio.