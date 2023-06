Bizarrap anuncia "Music Session #56" con Rauw Alejandro

La noticia fue dada a conocer en su cuenta oficial de Instagram mediante un video que grabó en Madrid.

A menos de lanzar su primera colaboración bélica junto a Peso Pluma, el productor argentino, Bizarrap, ha vuelto a sorprender a sus fans al anunciar que este miércoles estrenará la "Music Sessión #56" al lado del reggaetonero Rauw Alejandro.

La noticia fue dada a conocer en su cuenta oficial de Instagram, mediante un video que grabó en Madrid. En el clip, se puede ver a "Biza" en una tienda de ropa muy especial, y es que uno de los probadores en realidad resultó ser una cabina donde muy pocos afortunados pudieron escuchar, antes que nadie, su nueva canción.

Al principio, los fans no entendían lo que estaba pasando, pero después de colocarse unos audífonos y ver al intérprete de "Punto 40" no pudieron evitar gritar de la emoción y disfrutar del tema, el cual aseguraron será "el hit del verano".

A diferencia de sus anteriores colaboraciones, en esta ocasión el artista argentino no dio ni un pequeño adelanto de la música o la letra, por lo que las expectativas de sus seguidores ya son muy altas: "No puedo más", "Te amo", "Dale Biza, vas a volver a prender fuego", "Qué bomba que se viene", "¡Wow, Raw Alejandro! va hacer una locura", "Bizarauw", "No me lo creo", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

La "Music Sessión #56" saldrá a la luz este miércoles 21 de junio, fecha que "casualmente" marca el inicio del verano; sin embargo los fans deberán estar pendiente a las redes, pues ni Biza ni Rauw dieron más detalles del estreno y tampoco revelaron la hora en la que podrá escucharse.

Anteriormente, Bizarrap ha colaborado con grandes artistas como Nicky Jam, Arcángel, Cazzu, el español Quevedo, Residente, Anuel, Natti Peluso y Shakira, con quien rompió casi todos los récords musicales.