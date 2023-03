Lluvia obliga a Billie Eilish a cancelar concierto en CDMX

La cantante de 21 años se vio obligada a dar la cara ante los fans que llenaron el Foro Sol y como muestra de agradecimiento cantó cinco canciones de forma acústica para calmar la ira de los asistentes.

Miles de fans de la cantante estadounidense Billie Eilish se reunieron en el Foro Sol de la Ciudad de México para disfrutar de su show parte de la gira Happier Than Ever. Sin embargo, la fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad obligó a cancelar el concierto.

Según algunos asistentes, la espera se hizo interminable, pues tanto los organizadores del evento como la misma Eilish tardaron en dar una respuesta definitiva sobre la realización o cancelación del show. Tras más de una hora de espera, la cantante salió al escenario para anunciar que, debido a las inclemencias del tiempo, el concierto tendría que ser cancelado.

Billie Eilish @ Foro Sol CDMX



Billie sale al escenario a dar unas palabras, el show no puede llevarse a acabo#BillieEilish #BillieeilishMexico pic.twitter.com/4MiD5N9kpF — ? (@ailoviutl) March 30, 2023

Se canceló el show de Billie Eilish!!!! REPITO!!! SE CANCELÓ!!!



Ella salió a dar la cara y decir que cantara 5 canciones acústicas.



Y el boleto? El reembolso???



EL FORO SOL LLENO Y LO CANCELÓ POR SU SEGURIDAD!!!! pic.twitter.com/EM8clIjRuY — E R I C K G I L (@erickgil_c) March 30, 2023

No obstante, la artista decidió no dejar a sus fans con las manos vacías y ofreció un pequeño recital de canciones acústicas, entre ellas "Ocean Eyes", que fueron muy bien recibidas por el público. A pesar de esto, muchos fans se sintieron decepcionados por no poder disfrutar del espectáculo completo y por la falta de información por parte de los organizadores.

Anuncian reprogramación del concierto de Billie Eilish

Ocesa emitió un comunicado donde explicó a los fans de Billie que el concierto será reprogramado en una fecha cercana e invitó a los asistentes del día de hoy a guardar el boleto con el cual podrán acceder a la nueva fecha, aunque no se dio información de cuando sería la nueva cita.

De igual forma se podrá acceder a un reembolso de boleto una vez que se tenga conocimiento de la fecha en que se reprogramará este concierto.