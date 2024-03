Becky G es vista con Sebastian Lletget luego de escándalo de infidelidad

Después de la infidelidad, ambos mantuvieron un perfil bajo.

A principios de 2023, Becky G parecía haber encontrado al amor de su vida con el jugador de futbol Sebastián Lletget, con quien llevaba tres años de relación y estaban a punto de casarse. Sin embargo, unos meses después, se reveló públicamente que el deportista le había sido infiel.

"Becky es la luz de mi vida, mi fuerza, la que siempre me ha mostrado amor incondicional... Y en lugar de honrar su amor día a día, he hecho lo opuesto. He herido y faltado al respeto a la persona que amo más que a todo. Lo siento mucho y sé que debo hacer lo que sea para ganarme de nuevo la confianza y amor que mereces", escribió en redes sociales Llethet, aceptando el error.

Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil bajo respecto al tema; la famosa no dio más detalles ni rompió el silencio acerca del comunicado. Sin embargo, el estatus de su relación comenzó a generar interrogantes, ya que surgieron versiones respecto a que habían vuelto a entablar conversaciones o que en realidad no existió tal ruptura, además de que reaparecieron felices y cercanos.

Primera aparición del año

El 4 de marzo, la cantante y el futbolista fueron captados fuera de una cafetería en Frisco, Texas. En las imágenes se les observa sentados uno al lado del otro, degustando una bebida y teniendo una conversación que de vez en cuando les sacaba sonrisas, mientras ella le mostraba su teléfono celular.

Asimismo, Lletget puso una mano detrás de la espalda de la cantante, gesto que podría ser un poco más comprometedor teniendo en cuenta el escándalo que atravesaron.

El atuendo que portaba la voz detrás de 'Fulanito' era una minifalda verde combinada con un top y una gorra militar, mientras que el jugador del Football Club Dallas llevaba un short y una playera café.

Esta aparición es la primera del año, ya que en noviembre también fueron vistos comprando en un mercado de agricultores de Los Ángeles, lo que despertó los rumores de reconciliación, ya que ella lo abrazaba.