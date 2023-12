Carin León participó en The Tonight Show

Es el primer hermosillense en presentarse en el programa de Jimmy Fallon.

Tras una exitosa gira por Estados Unidos, Carin León volvió al país vecino para convertirse en el primer hermosillense que se presenta en solitario en 'The Tonight Show', uno de los programas nocturnos más importantes del país norteamericano conducido por el humorista Jimmy Fallon.

Durante su presentación cantó 'Primera Cita', canción que forma parte de sus exitosos temas que incluyó en el lanzamiento de su más reciente álbum 'Colmillo de Leche', material discográfico que actualmente se encuentra promocionando en su gira homónima y que presentará en la Ciudad del Sol el 02 de marzo de 2024.

Vestido con un conjunto estilo rodeo de la colección 'The Rodeo Collection' de Avant-Parc, marca originaria de San Luis, Misuri, Estados Unidos; también portó su icónica tejana y botas para interpretar la canción que se mantuvo en los primeros lugares de las listas de popularidad más importantes de música a nivel mundial.

Previo a su presentación, el cantante compartió en sus redes sociales un video del breve encuentro que sostuvo con el conductor antes de su presentación y en el que le agradece y comparte su emoción de presentarse en el programa que se transmite desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 'It´s great for us to be here' (es grandioso para nosotros estar aquí) expresó León.





Carin León sigue cosechando éxitos en su carrera musical y continúa la expansión del género del regional mexicano aunado a su lucha por eliminar la etiqueta del regional mexicano para que cada género sea llamado por su nombre con el objetivo de evitar que toda la música mexicana sea encasillada en el género del regional mexicano.