Aleks Syntek enamoró a Karen Coronado cuando ella tenía 15 años y él 23

El cantante narró cómo conoció a su esposa en una entrevista con Ingrid Coronado, la cual ha generado controversia en redes sociales.

El cantante Aleks Syntek ha desatado una polémica en redes sociales al compartir detalles sobre el inicio de su relación con su esposa, Karen Coronado, quien es hermana de Ingrid Coronado. Durante un podcast de la exconductora de 'Venga la alegría', Syntek reveló que conoció a su ahora esposa cuando ella tenía 15 años y él 23.

" Estaba yo en el antro de moda que se llamaba el Bulldog, en la época que estaba en Sullivan, y Karen andaba de colada porque todavía no estaba en edad de entrar al lugar. Yo estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento, ya me iba a ir. Ya tenía planeado pedir el coche y de regreso a casa, cuando volteo así en una esquina y veo a una güerita bailando ahí ", contó.

El cantante detalló el primer acercamiento con Karen, recordando cómo empezaron a platicar y cómo la invitó a salir. Sin embargo, reveló que existe una diferencia de 8 años y medio entre ambos, ya que él tenía 23 años y ella 15 cuando se conocieron.

Mucha funa a Florencia Guillot… ahora hablemos de Ingrid Coronado tomando la misma postura con Aleks Syntek y su esposa. ¿Un wey de 23 saliendo con alguien de 15? Ahhh pero que espanto con las letras de reggaeton. Congruencia, por favor. La p3dof1lia espanta mucho más, Aleks. pic.twitter.com/GqH2EQEHuv — .? (@DimeSchuster) January 21, 2024

Aleks Syntek compartió que en esa etapa de su vida, experimentaba una dualidad entre ser conservador y "fresa" durante el día, contrastando con su lado más rockero y contestatario durante la noche.

Se lanzan contra Ingrid Coronado

La revelación de Syntek ha generado polémica en las redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su desaprobación y compararon la situación con casos de 'grooming'. La usuaria @DimeSchuster comentó: " Mucho escándalo con las letras de reggaeton, pero ¿un tipo de 23 saliendo con alguien de 15? Ahhh, pero qué espanto con las letras de reggaeton. Congruencia, por favor ".

En este contexto, cabe mencionar que el 'grooming' es una forma delictiva de acoso que implica a un adulto ganarse la confianza de un menor con el objetivo de involucrarse en actividades sexuales. La ONG Save the Children destaca que este proceso implica generar un vínculo de confianza, aislar al menor de su red de apoyo y crear un ambiente de secretismo e intimidad.