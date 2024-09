Alejandro Fernández revela en pleno concierto que tuvo Covid

Alejandro Fernández se sinceró en su presentación para los hermosillenses y dijo que estuvo por volver a cancelar su presentación tras padecer Covid-19 la semana pasada.

Alejandro Fernández se presentó la noche de este sábado en Hermosillo con su concierto 'Amor y Patria' en el Palenque de la ExpoGan, aunque estuvo a punto de cancelar nuevamente. El cantante confesó que, la semana pasada, dio positivo a Covid-19.

Durante el concierto, el hijo de Vicente Fernández agradeció a los sonorenses por su asistencia a este show de reposición, ya que en mayo pasado tuvo que posponer la presentación por problemas de salud.

Con un toque irónico, el intérprete de 'Nube Viajera' reveló que esta nueva fecha casi se suspende debido a su contagio de Covid-19, una información que no había hecho pública ni compartido en redes sociales.

“Lo que no me van a creer es que, la semana pasada me enfermé de Covid y estuve a punto, se los juro, a punto de cancelar otra vez. Pero ya di negativo hace tres días y bueno, con todas las ganas, quise a esta noche con ustedes.” , expresó ante la sorpresa del público hermosillense.

Sin embargo, 'El Potrillo' aclaró que tres días antes del concierto se sometió a una nueva prueba que resultó negativa, lo que le permitió regresar a Sonora y cumplir con su compromiso.

El show comenzó puntualmente a las 23:30 horas, cuando Alejandro Fernández salió al redondel y abrió con temas como 'Que seas muy feliz', 'Es la mujer' y 'Estuve'. La velada continuó con éxitos como 'Hoy tengo ganas de ti', 'Te olvidé' y 'Te voy a perder', entre muchas otras.