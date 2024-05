Sylvia Pasquel explota con la prensa por "inventar chismes" de su familia

La actriz arremetió contra los medios de comunicación en la presentación de la serie 'El extraño retorno de Diana Salazar'.

En medio de las polémicas de la familia Pinal, que van desde la salud de la actriz Silvia Pinal hasta la polémica por la paternidad del hijo de Luis Enrique Guzmán, la actriz Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, se molestó con los medios de comunicación en la presentación de la nueva serie de VIX protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Ruli: 'El extraño retorno de Diana Salazar', nueva versión de la telenovela protagonizada en 1988 por Lucía Méndez.

Durante su paso por la alfombra roja, Pasquel fue cuestionada sobre los escándalos de su familia, a lo que, molesta, respondió: "Ustedes son los que arman esos chismes. En mi familia no hay odio. Nadie odia a nadie, ¿cómo voy a odiar a mi hermana? ¿Mi hermana por qué me va a odiar a mi? Son ustedes los que inventan todos esos chismes, y no está padre" .

Ejemplo de familia

La protagonista de la obra 'No seré feliz, pero tengo marido', dijo que los medios de comunicación inventan cosas de su familia porque eso les genera dinero, pero que: "Al final, somos un ejemplo de familia. Entre nosotros hay cariño, hay amor, hay respeto, nos juntamos. Ustedes no saben lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, ¡pero cómo le inventan, caray! ¡No se vale!" .

Sylvia Pasquel también expresó su molestia por como, según ella, las noticias que se publican de su familia pueden afectar la imagen que tienen ante el público: "Al final, hacen que el público crea que somos una familia detestable. Y eso no se vale, porque somos una familia trabajadora" .

Al preguntarle a Pasquel por la filtración de unos audios en los cuales ella se expresa mal de su hermano Luis Enrique, y afirma que "quiere la herencia" de su madre, Silvia Pinal, la actriz se limitó a decir: "No voy a hablar de eso. Nada de eso. No me pregunten eso porque no lo voy a contestar" .