Invita Víctor González a la obra 'Papito Querido'

El actor invita a todos los amantes del teatro a no perderse esta entretenida puesta en escena en Hermosillo.

Una serie de enredos muy divertidos se desencadena luego de que Lalo recibe la noticia de que sus padres lo visitarán desde Chile con la idea de conocer a sus futuros consuegros.

Esto le preocupa pues ellos son muy conservadores y su novia viene de una familia no tan tradicional: ella no tiene mamá, solo un padre solterón y mujeriego empedernido.

Para tratar de resolver esta situación y no hacer quedar a su hija, el suegro de Lalo decide disfrazarse de mujer y eso provoca que todo se salga de control.

Víctor González, quien da vida a Lalo en la obra 'Papito Querido', habló con EXPRESO MEDIA para invitar a todos los amantes del teatro a no perderse esta entretenida puesta en escena.

“ Los queremos ver el próximo lunes en el teatro, estaremos en Hermosillo el próximo 25 de septiembre en el Auditorio Cívico del Estado en dos funciones a las 7:00 y 9:30 de la noche ”, comentó el actor.

Los boletos para verla se encuentran a la venta en www.sonboletos.com, así como en los puntos de venta ubicados en La Fetti (Blvd Gómez Farías esquina con Jaime Nuno) y Sagrado Remedio de Sucursal Colosio.

De la TV al teatro

Sobre su incursión en teatro, luego de ser un reconocido actor de telenovelas, le ha permitido a González aprender cada día más.

“ He estado todo este año aprendiendo, lo he vivido en el escenario. Disfruto la gira, viajar juntos en la camioneta, llegar al teatro, saber que estás en un lugar nuevo. En escena estar conectado con el personaje y sentir la energía en vivo de la gente, es algo que no se vive en televisión, es algo que no tiene palabras ”, expresa.

“ Es una gran experiencia, siempre tuve ganas de hacer comedia, es un sabor muy especial hacerla, es una placer ver a la gente divertirse. Además esta es una obra que está perfectamente escrita, tanto que no es necesario meter ningún chiste, la situación es cómica por sí sola ”, comenta Víctor sobre 'Papito Querido'.

Sobre el hecho de ser dirigido por Humberto Zurita, el histrión comentó que es algo que disfruta desde el primer momento.

“ Es una dirección bastante libre, porque él nos ha dejado construir a los personajes, pero también tiene el rol de director de siempre ajustar, él nos marca que no nos alarguemos o que no pierda el sentido de la obra ”.

Sobre si hay alguna similitud entre él y su personaje el histrión aclara que es meramente un personaje.

“ Sí he estado con novias que sus padres las aman y harían lo que fuera por ellas y ese es el mensaje de la obra. Me divierte muchísimo hacer a Lalo porque hay tanta química ya con nosotros, que estamos emocionados de trabajar juntos ”, agrega.

"El actor debe estar siempre listo"

El actor también compartió sobre la experiencia de improvisación en el escenario y los personajes que más disfruta interpretar.

" No me ha pasado. Pero el teatro te da esas herramientas para improvisar o algún compañero te ayuda. Lo sacas porque lo sacas. Pero el rigor del actor es estar siempre listo, siempre con la memoria ahí y esperando tu pie para entrar, eso requiere concentración " contó.

" Lo que disfruto es estar conectado con la situación, la historia del personaje, que me tenga la mente ocupada. Sí un personaje, es malo, bueno o cómico, logra entretenerme y me gusta estar muy metido a la hora de trabajarlo ", expresó.

Sobre futuros proyectos en puerta, Víctor contó que de momento se mantendrá cien por ciento dedicado a la obra.

" Este año voy a dedicarme completamente a la obra. Igual saldrá un proyecto para el año entrante pero por ahora tenemos todo el resto del año con fechas y con éxito en las plazas donde nos presentamos ".

Precios de boletos