'La Chabelita', enamorada de la comedia de 'Hijas de su madre'

Nora Velázquez disfruta de hacer reír a la gente en la obra de teatro "Hijas de su madre" que viene a Hermosillo el 2 de octubre

El arte de la comedia no lo domina cualquiera, y para Nora Velázquez 'La Chabelita' es un privilegio hacer reír a la gente. Con más de 45 años de trayectoria, la actriz mexicana se siente cómoda con este género, y lo disfruta al máximo en todos sus proyectos, especialmente la obra de teatro 'Hijas de su madre' que se presentará en Hermosillo el próximo 2 de octubre en el Auditorio Cívico del Estado.

" Sabemos que Hermosillo es un estado de la República hermoso, donde la gente es maravillosa, educada, alegre, participativa y guapa, que eso también es otra de las cualidades que nos encantan. Mi mamá era de allá, de Sonora, de Nacozari y fue muy guapa. Lo malo es que yo me parezco a mi papá, ahí sí me desgraciaron ", dijo entre risas Nora Velázquez en entrevista exclusiva para e Media.

En la puesta escénica interpreta a 'Candela', una mujer que sufre las infidelidades constantes de su esposo 'Emilio', hasta que un día las amantes van a verla a su casa para ofrecer su ayuda.

" Su esposo Emilio anda ahí de cusco, de picaflor con una y con otra y otra. Mi personaje que se llama Candela sufre por todas estas infidelidades. Y entonces ahí es donde se nota la solidaridad de las mujeres, porque las amantes van a buscarla y ofrecerle su ayuda para vengarse de él ", adelantó.

Las risas le dan vida

Nora reflexionó sobre el papel que juega la comedia en la vida de las personas, y la cree necesaria para sobrellevar el día a día.

" Creo que la comedia es una de las cosas que nos salvan de la realidad, aunque sea por un ratito. Y aparte, como le metemos también muchas cositas políticas aprovechando la situación como está ahorita, pues la gente siente mucho desahogo cuando hacemos algún comentario ", explicó.

" Adoro compartir con la gente esa alegría que trae uno en su corazón para para dársela a la gente en cada función, que sientan que haya amor, que haya entrega, que nos vamos a divertir. Porque eso es importantísimo en la vida. Parece que no, pero la risa es una medicina ".

Sobre cómo se ha mantenido vigente desde hace más de cuatro décadas con grandes personajes cómicos de la televisión, la actriz nominada al Ariel por 'Cosas Imposibles' lo atribuye a la disciplina y a la habilidad actoral para hablar de distintos temas actuales.

" Yo creo que nosotros tratamos temas que han sido constantes en la comedia como la infidelidad. Todo esto es ha sido de toda la vida en la humanidad, pero lo bonito es la frescura con la que uno hace el trabajo. Y esa es la disciplina que nosotros los actores debemos de tener, de mantener los chistes frescos, que los textos se digan con una gracia así, muy natural ", agregó.

En cuanto a 'La Chabelita', su popular personajes del programa de comedia 'La Hora Pico', no hay planes de llevarlo a streaming, pues prefiere que se presente de forma presencial y más cercana al público.

" No, fíjate que la Chabela solamente voy a los teatros a hacer mi show. El show que todo mundo ya lo ha visto, ya lo conoce y este solamente lo actualizo y este y la gente me invita, ya sea su fiesta particular a su empresa, al teatro, a un bar, a un palenque, o sea donde me inviten ", finalizó.

En la obra de teatro 'Hijas de su madre', Nora comparte crédito con grandes actrices como Patricia Reyes Spíndola, Laura Flores, Aylín Mujica, Lorena Herrera, Lourdes Munguía, Aída Pierce, Gina Varela, y Anette Cuburu.

Se presentará en Hermosillo con funciones a las 19:00 y 21:30 horas. Los boletos están a la venta en Sagrado Remedio (Colosio), Boutique Bruna (Blvd. Morelos), taquillas del Auditorio Cívico y la página web www.sonboletos.com.