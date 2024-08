Niurka Marcos critica apariencia de Ninel Conde

La vedette no desaprovechó la oportunidad para criticar la nueva apariencia de la actriz.

Niurka Marcos, durante una entrevista que brindó para el programa ‘Venga la Alegría’, arremetió de nueva cuenta contra Ninel Conde, señalando la importancia de “envejecer con dignidad” y recalcando que la actriz tenía un problema de dismorfia corporal.

“Es totalmente otra persona, es la cara de otra niña, no es la Ninel que conocemos. Ella llegó al exceso hace rato, ahorita parece su hija. Es sinónimo de inseguridad, insatisfacción. La dismorfia ha demostrado tenerla toda la vida porque una chica que desde joven, cuando era bonita, era virginal, todavía tenía esa juventud impecable, necesitaba operarse y hacerse cosas, y ahorita se sigue haciendo cosas, entonces ya no es ella” , mencionó la vedette.

¿Qué operaciones se han realizado Niurka Marcos y Ninel Conde?

Cabe señalar que la también conocida como ‘Bombón asesino’ ha negado en reiteradas ocasiones haberse realizado múltiples intervenciones estéticas. La única que aceptó fue la cirugía de busto que se hizo después de convertirse en madre de su hija Sofía; no obstante, los usuarios se han percatado de la rinoplastia, bichectomia, bótox, hilos tensores, levantamiento de cejas y volumen en los labios.

Fue durante una entrevista que tuvo con Yordi Rosado donde Niurka Marcos tocó el tema sobre las cirugías que se ha realizado y señaló que se ha hecho en su zona íntima y su busto, pero que en su rostro jamás se ha hecho algún cambio estético.