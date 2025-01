Reportan el fallecimiento de mánager y ex cuñado de Juan Gabriel

Jesús Salas y Juan Gabriel se conocieron desde que ambos llegaron a la Ciudad de México, a probar suerte profesionalmente.

Guillermo Pous dio a conocer que Jesús Salas, quien fuera el primer representante y ex cuñado de Juan Gabriel, perdió la vida este martes 7 de enero, el mismo día que "el Divo de Juárez" cumpliría los 75 años.

La noticia la dio a conocer el ex abogado de "Juanga", a través de sus redes sociales, con una fotografía en la que posaba sonriente junto a Jesús, a quien describió como un gran amigo suyo.

Además, no dejó pasar desapercibido el hecho de que Salas perdió la vida en un día tan importante como hoy, en el que el cantante de 'Querida', con quien ambos tuvieron una relación estrecha, tanto personal como laboral, cumplía años.

"Querido amigo, te voy a extrañar y mucho; estabas esperando este día, hoy tú eres el importante, tus memorias siempre serán resguardadas" .

En una entrevista en 'Ventaneando', que "Chuy", como le decían de cariños sus allegados, concedió hace cinco años, rememoró cómo fue que conoció a Juan Gabriel.

Esto sucedió al principio de la carrera del Divo; coincidieron en la Zona Rosa, al instante se identificaron por el hecho de que ambos viajaron a la Ciudad de México, en búsqueda de llevar a cabo sus sueños, Juan Gabriel como cantante y Jesús como actor, motivo por el que había dejado a su familia y hogar.

"Me vine a la CDMX porque quería ser actor, él salió de Juárez porque quería ser cantante, coincidimos por ahí por Génova y Hamburgo, nos juntamos, nos hicimos amigos y nunca más nos separamos" , expresó.

En esa misma charla confió que Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, lo regañaba con frecuencia, debido a que no era tan disciplinado como él, y aconsejaba a Salas para que fuera más dedicado al trabajo y su carrera pudiera prosperar.

Mientras don Jesús trabajó con "Juanga" enfrentaron una batalla legal muy complicada contra Hacienda, como rememoró en esa época, aunque señaló que el cantante nunca se dejó.

"Él era tan especial, siempre tenía problemas para pagar los impuestos; iba gente de Hacienda y los ponía en su lugar, Hacienda le quitó muchas propiedades porque era, supuestamente, la suma del dinero que debía, lo quisieron detener en Juárez, pero gracias a una amistad, el licenciado Álvarez, lo salvó que lo trajeran preso hasta México" .

Don Chuy dijo que el cantante vivía con la conciencia de que era dos; Alberto Aguilera Valadez, el ser humano, y Juan Gabriel, el artista.

También estimó que la gran idolatría que sentía por el cantante, impidió que, aunque fuera amigos desde la juventud, le faltase al respeto, por lo que siempre mantuvo una línea de respeto infranqueable.