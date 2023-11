Confirman salida de Lupita Jones de Mexicana Universal

Después de polémicos comentarías Lupita Jones deja Mexicana Universal

Después de que Sheynnis Palacios, la candidata de Nicaragua, fuera coronada Miss Universo este fin de semana, la propietaria de Mexicana Universal, Lupita Jones, realizó una transmisión en vivo para hablar sobre la pérdida de la licencia de México en el certamen de belleza más importante del mundo.

La Miss Universo 1991 desató polémica en redes sociales luego de que circularan varios rumores sobre la autorización para representar al País en el concurso internacional.

Durante los últimos meses ha habido muchos comentarios (...), he estado recibiendo muchos mensajes para que aclare la situación "(...); les quiero decir que si no hablé antes era porque, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace, aunque pues obviamente todas las cosas apuntan a que es verdad todo lo que se está diciendo" , comentó la también empresaria mexicana.

Jones no dio una respuesta concreta a la situación, no obstante, dejó entrever que el trato de la organización durante el certamen de este año le dio algunos motivos para entender que otra persona tiene la licencia.

"El lunes que yo llegué aquí a El Salvador, me topé con la directora de licencias y le dije, oye, 'explíquenme qué está pasando porque me nadie me ha contestado nada, nadie me ha dicho oficialmente qué está pasando para México'; y lo que ella me dijo fue: 'Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado, no sabemos qué está pasando, pero nosotros, como organización, no tenemos nada confirmado para el año que entra, para nosotros tú sigues siendo la directora, hasta este momento'."

"La verdad, las cosas como se han estado presentando, y todo lo que ha estado pasando, y las situaciones que me tocó enfrentar aquí (en El Salvador), apuntan a que sí, que hay otro director de Miss Universo en México" , confesó.

La modelo y actriz aseguró que se guardó los problemas en la organización de Anne Jakapong con el propósito de no eclipsar la participación de la mexicana, Melissa Flores.

"Si no quise decir nada, es porque Miss Universo no me ha confirmado nada, además no quería afectar la participación de Melissa Flores en México".

Por otra parte, Lupita Jones consideró que Flores tenía todo para formar parte del top 20 de candidatas a la corona, señalando a la organización Miss Universo a no permitir que la michoacana brillara ante las demás.

En desacuerdo

La dueña de Mexicana Universal se quejó de los cambios en la reglas en Miss Universo, acusando que el certamen se ha convertido en: 'un circo que busca atención mediática barata'.

Lo anterior toma forma de respuesta a las nuevas regulaciones que se han presentado en los últimos años, como parte de las decisiones que ha tomado la actual dirección del certamen, como la aceptación de candidatas transgénero, madres y concursantes de 'talla grande'.

Sobre el tema, la modelo mexicana adelantó que prefiere continuar trabajando en concursos donde comparte una visión sobre la belleza de las mujeres y se aplican las mismas reglas para todos.