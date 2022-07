Tras 27 años de trabajo, empleado es "recompensado" con dulces

Una entrada de cine, dulces, dos plumas y un vaso de cristal fue el regalo que le dio la empresa por 27 años de trabajo

Kevin Ford lleva 27 años de trabajando para una cadena de comida rápida en Estados Unidos, sin faltar un solo día. Como regalo, la empresa le regaló una bolsa con dulces y un boleto de cine, lo que desató indignación en redes sociales.

Kevin Ford trabaja en un local de Burger King en un aeropuerto de Las Vegas. Un usuario de Twitter compartió el video donde Ford muestra sus obsequios: la entrada de cine, dulces, dos plumas y un vaso de cristal. "La recompensa que mi trabajo me dio por 27 años . Nunca falté… Gracias", dice, visiblemente decepcionado.

Aun así, no habló mal de la empresa. "Me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Me hace feliz cualquier cosa, agradezco cualquier cosa que recibo".

Señala que el lugar donde trabaja "es una gran empresa… pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores y por el Covid comenzaron a recortar programas".

Al ver el sobre que venía en la bolsa, Kevin se ilusionó pensando que era un bono, hasta que vio que era un boleto de cine.

"Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije 'esto es demasiado', no lo puedo creer, parecía que eran cosas que tenían por ahí que juntaron", lamentó.

El video se volvió viral y ante la indignación que se desató, Burger King emitió un comunicado.

"La marca Burger King y sus muchos franquiciados en todo el país están comprometidos con el reconocimiento y la celebración de los logros de los miles de personas que prestan servicios en una amplia gama de funciones, todos ellos dedicados a proporcionar a nuestros clientes una experiencia de clase mundial".

Seryna Ford, hija de Kevin, creó una página en GoFundMe, explicando la historia de su padre.

"El hombre en el video es mi padre. Ha trabajado 27 en su empleo y sí, nunca ha faltado".

Explicó que Kevin comenzó trabajando allí como "padre soltero, al obtener la custodia de mi hermana y de mí, hace 27 años ".

Luego, el hombre se volvió a casar y la familia creció. "Siguió trabajando allí por su seguro de salud. Eso hizo que sus cuatro hijas tuvieran cobertura médica durante la preparatoria y la universidad".

Kevin, narró, "sigue trabajando allí, porque aunque parece joven, se está acercando a la edad de jubilación y dejarlo le costaría su jubilación".

Seryna dijo que "de ninguna manera estamos pidiendo dinero o él espera dinero, pero si alguien tiene ganas de bendecirlo, le encantaría visitar a sus nietos".

Hasta este lunes, la campaña llevaba recaudados 159 mil 317 dólares.