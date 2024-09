Gaby, esposa de Franco Escamilla se disculpa con las feministas

Gaby Salazar comentó que algunas mujeres atacaron a su hija Azul, quien acaba de ser hospitalizada

Gaby Salazar, esposa de Franco Escamilla, retomó las redes sociales para disculparse por sus comentarios contra las feministas, luego de que su hija Azul sufriera ataques tras celebrar sus XV.

Fueron los internautas quienes rescataron algunos chistes viejos del comediante sobre las quinceañeras con obesidad, motivo por el que varios haters aprovecharon el festejo de Azul para criticarla por su físico.

Tras la ola de comentarios y la hospitalización de la menor de edad (por motivos sin especificar), Gaby Salazar defendió a su hija arremetiendo contra las feministas.

Tras el rechazo por sus declaraciones, la psicóloga retomó sus redes sociales para aclarar sus comentarios y disculparse contra los grupos feministas.

" Esto va dirigido al público en general. Resulta que yo soy machista, que soy retrógrada, que no sé qué. No, yo no estoy culpando a las feministas, no tengo nada en contra de ellas ", comenzó Gaby.

Especificó que fueron mayormente mujeres las que atacaron a Azul en redes sociales, con comentarios crueles y ruines, por lo que también agradeció a quienes también la defendieron.

" Les agradezco a las mujeres que defendieron a mi hija pero la verdad es que muchísimas mujeres de todas las edades fueron las que más crueles y más ruines en comentar bajezas sobre mi hija y sobre mí ", explicó.

También habló de la supuesta broma que hizo La Mole sobre la crisis de ansiedad de Arath de la Torre en "La Casa de los Famosos" y aseguró que su esposo sólo siguió el chiste sin tener conocimiento del tema que hablaba.

" Independientemente del trabajo de mi esposo (Franco Escamilla) les pareció correcto el decir que él se burló de los hijos de Arath de la Torre cuando jamás lo hizo, cuando él le siguió la broma a un compañero (La Mole) sin saber de qué estábamos hablando porque no sabemos si Arath de la Torre tenía hijos o no ", dijo Gaby, y reiteró que nadie en su familia ve "La Casa de los Famosos" ni conocen a Adrián Marcelo.

" No vemos La Casa de los Famosos, no somos amigos de Adrián Marcelo, no lo defendemos y todo eso lo están usando para justificar un odio a una niña de quince años ".

Finalmente, volvió a disculparse si su narrativa dio a entender que atacaba a las feministas, y aseguró que su comentario iba más al público general.

" Esto iba al público en general, no a las feministas, tal vez mi narrativa no fue la mejor, pero entiendan que tenía a mi hija en el hospital y estábamos recibiendo miles de mensajes de odio, yo no estoy diciendo que ellas (las feministas) fueron ni les estoy echando la culpa a ellas y les ofrezco una disculpa si creyeron que mi mensaje iba dirigido hacia ustedes ", finalizó.