Justin Bieber compartió en redes sociales un video donde muestra su perspectiva al ser acosado por paparazzis, acompañado de un mensaje en el que pide que lo dejen tener una vida tranquila.

Justin Bieber está desesperado ante el acoso de los paparazzis que le siguen los pasos desde que inició su carrera musical en 2009: el artista de 31 años compartió un video desde su perspectiva de cómo los fotógrafos lo acaparan al grado de que el artista pide encarecidamente que esta situación debe de parar.

No es la primera vez que Bieber estalla ante una situación similar, pues circulan videos en los que molesto le pide a los fotógrafos que lo dejen en paz, en medio de muecas que muestran su enojo ante estos momentos que se repiten una y otra vez y que parece lo tienen en una crisis.

Crisis de la que se habla desde hace semanas, pues se dice que la salud mental de Justin y el estado de su matrimonio con Hailey Bieber, de 28 años, no es el mejor, además, en el reciente Festival de Coachella su comportamiento dio mucho de qué hablar, pues se argumenta que está bajo los efectos de las drogas.

El cantante, quien suma casi 295 millones de seguidores en Instagram, tiene antecedentes de problemas de salud mental, tuvo una adolescencia difícil, una historia de arrestos y de conductas agresivas que aunque parecían superadas, podrían detonarse.

Además del video en el que muestra el acoso de los fotógrafos, el cantante expresó que no va a huir del problema:

"Todos me dicen que me mude de los Ángeles. ¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde mi influencia es más necesaria? ¿Cómo podemos hacer un cambio y subimos de la oscuridad? Yo también he quedado atrapado en la naturaleza transaccional de Hollywood. Es vergonzoso pero dicho esto no quiero tener nada que ver con eso como un adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme la cultura aprendiendo de todos y cada uno y ser un defensor del amor y la igualdad" , se lee.

Justin no ha vuelto a la música de lleno ni a los escenarios desde que en 2022 fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una infección viral que causó parálisis facial parcial en el lado derecho de su rostro, lo que le obligó a cancelar varios conciertos, incluyendo fechas en Sudamérica y Estados Unidos.

Los seguidores del cantante confían que el amor de su esposa Hailey Bieber, y sobre todo el de su hijo Jack Blues Bieber, quien nació el 22 de agosto de 2024, sean el motor del cantante para salir adelante.