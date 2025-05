Imelda Tuñón asegura que no ha habido acercamiento entre Maribel Guardia y su nieto, y que aún no existe un acuerdo de visitas.

Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa, desmintió que su ex suegra, Maribel Guardia, se haya reencontrado recientemente con su nieto José Julián, luego de que surgieran rumores tras unas declaraciones previas en el programa Ventaneando .

A través de una publicación en sus historias de Instagram, Tuñón aclaró que, pese a que Guardia llevó un obsequio al menor por su cumpleaños, no ha existido ningún acercamiento real entre abuela y nieto. “Quisiera aclarar que, por el momento, no ha habido ningún acercamiento entre JJ y su abuela, siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla” , compartió la también cantante.

El distanciamiento se mantiene, según Tuñón, por dos razones principales: el deseo del propio menor de no ver a su abuela y la falta de un acuerdo legal respecto al régimen de visitas, derivado del proceso judicial por la custodia del niño. “Aún no se ha llegado a un acuerdo legal para régimen de visitas” , señaló en el comunicado.

No obstante, la madre de José Julián expresó su esperanza de que la situación pueda resolverse en buenos términos: “Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes” .

En declaraciones anteriores a Ventaneando , Imelda comentó que Maribel le hizo llegar un regalo a su nieto, consistente en unas plastilinas y un juego de química. Sin embargo, dejó claro que ese gesto no implicó un acercamiento directo entre ambos.

Finalmente, Tuñón dejó entrever que estaría abierta a un posible diálogo con Guardia, siempre y cuando no intervengan terceros: “Yo creo que si dejan de interferir terceras personas y fuéramos ella y yo, ya hubiera un acercamiento” .