Problemas de salud de Belinda podrían retrasar la serie ‘Mentiras’

Luego de la cancelación de varias presentaciones sin revelar el motivo, los padres de la cantante informaron que la celebridad fue sometida a una cirugía debido a un tumor.

A poco tiempo de anunciarse de manera oficial la adaptación a serie del musical 'Mentiras', el rodaje podría retrasarse un poco, ya que Belinda, quien es una de sus protagonistas, presentó problemas de salud.

La cantante española había comenzado a preocupar a sus fans desde que canceló su presentación en el festival 'Bésame Mucho 2024', y poco tiempo después pospuso otra presentación en Veracruz.

Los detalles sobre el estado de Belinda se mantuvieron fuera del ojo público, pero todo salió a la luz tras las declaraciones de sus padres, donde comentaron que fue sometida a una cirugía por un tumor, aunque no especificaron en qué zona del cuerpo fue intervenida. Belinda Schüll e Ignacio Peregrín puntualizaron que todo salió bien y que se encuentra en recuperación.

Declaraciones de sus compañeros

Diana Bovio, quien compartirá créditos con la cantante de 'Sapito' en 'Mentiras', expresó para el programa 'Venga la Alegría' que, pese a la situación que está pasando la artista en estos momentos, el equipo de rodaje solamente le desea pronta recuperación.

“Pues sí, no la está pasando bien de salud, o sea, digo, eso es como un tema muy personal y creo que no me corresponde a mí hablar de eso, solo lo que puedo decir es que deseo que esté súper bien y que regrese pronto al set porque la extrañamos y la queremos” , declaró.

Así mismo, Luis Gerardo Méndez, otro integrante del elenco, hizo alusión durante la alfombra roja del reestreno de la película 'Nosotros los nobles' e insinuó que ya se han grabado distintas escenas sin Belinda.

“Ahí tenemos héroes en el departamento de dirección que cambian los planes de rodaje, pero pues la salud es lo más importante, y Beli ya está mejor, esperemos que pronto se reintegre a las filmaciones, pero vamos muy bien” , comentó el artista.

'Mentiras'

Regina Blandón y Mariana Treviño también participarán en 'Mentiras', que adapta el famoso musical escénico sobre cuatro mujeres que asisten a un funeral donde descubren que todas se involucraron sentimentalmente con el fallecido y que una de ellas es la asesina.