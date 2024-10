Presentan la obra Las Poltronas en el Parque Madero de Hermosillo

La puesta escénica que formó parte del Congreso Minero 2024 trajo un mensaje de reflexión y diversión al público hermosillense

Una historia para reflexionar sobre la importancia de la industria minera en los pueblos es lo que presentó Andamios Teatro con la obra "Las poltronas entre minas te veas" como parte del Congreso Minero 2024.

Fue la tarde del domingo 27 de octubre que decenas de familias disfrutaron de la puesta escénica que dio inicio en punto de las 19:00 horas.

La historia sigue las vivencias de dos señoras que son amigas, Pina y Monchis, al ritmo de música sierreña. Con humor y sentimiento, hablaron del temor a que la mina de su pueblo cierre mientras cocinan un guiso de carne con chile, resaltando cómo esta ha sido una fuente vital de trabajo y oportunidades.

Durante la obra, se explicó la importancia e impacto que tienen las minas dentro de los pueblos, pues ofrecen talleres que pueden ser aprovechados como oportunidades laborales para mejorar la situación financiera. Asimismo, destacaron la relevancia de la actividad minera en la vida diaria, poniendo de ejemplo que la materia prima utilizada dentro de las cocinas proviene de las minas.

En la puesta en escena, se enfatizó el papel que tiene la mujer dentro del campo minero. Pina habló de su experiencia y del deseo que tuvo desde joven de trabajar en la mina de su pueblo, aprovechando todas las oportunidades que se le presentaban, aunque resaltó que los hombres tenían más puertas abiertas para sobresalir en la profesión.

Dentro de la obra, se tocó el tema de cómo se maneja el recurso del agua dentro de las minas, dado que se piensa que tienen un gran impacto en el ambiente. Para ello, Renata, una joven ingeniera que trabaja en las minas, explicó con una canción en compañía de Pina y Monchis cómo funciona.

En el transcurso de la obra, no solo hubo música e historias, sino también ventriloquía. Uno de los personajes que se integraron en la historia fue Paco, hijo de Monchis, un joven con la ilusión de adquirir un auto e irse a su pueblo, pero que no veía la importancia de prepararse y buscar mejores oportunidades. El espectáculo no solo fue informativo, sino también emotivo, abordando el deseo de las mujeres de ser inspiración para otras y crear sus propios negocios, resaltando el seguir siempre los sueños y metas, sin importar el género.

Al final, la mina cerró, pero ellas continuaron con su nuevo local, llamado: "Las poltronas: comida pa llevar", donde aprovecharon para regalar tacos del guiso que habían preparado al público asistente.