Critican en redes a "Medio Metro" por patear a perro en entrevista

El personaje de redes sociales que ha causado alegría y humor, pronto se convirtió en el blanco para comentarios de odio.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como "Medio Metro", ha sido el personaje del momento en redes sociales por su carisma y sentido del humor; sin embargo, un usuario captó el momento en que el excolaborador de Sonido Pirata patea a un perrito en plena entrevista; hecho que causó indignación.

Por medio de Twitter, la cuenta Tio Faitelson difundió el video donde se aprecia a "Medio Metro" siendo entrevistado en plena calle.

Sin embargo, segundos después se observa cómo pasa un perro al lado suyo y lo toca con el pie, causando las críticas de los usuarios de la red social.

"Tan pronto se sintió con media fama y ya quiso volar", "Todos sabemos que el chido es sonido pirata, no medio metro", "¿Este es tu héroe?", "Con los perritos no", "Te volviste prepotente", "Se me cayó un ídolo dos veces", son algunas reacciones de internautas.

¿Quién es Medio Metro?

Gracias a su peculiar forma de bailar, José Eduardo Rodríguez de 24 años, oriundo de León, Guanajuato, ha conquistado los corazones de miles de mexicanos con sus creativos pasos como lo son: El paso de Santa Fe Klan, El pingüino, entre otros.

Desde pequeño, José desarrolló su gusto por el baile, pues señaló que uno de sus más grandes sueños era ser un excelente bailarín.

Antes de ser famoso, Eduardo sufrió de bullying y rechazo por parte de varias personas, situación que lo orillo a tomar malas decisiones como caer en el mundo de las drogas, pero su panorama cambió por completo gracias al Sonido Pirata quien lo dio a conocer.