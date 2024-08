Rob Schnider se disculpa públicamente con su hija por presunta gordofobia

Elle King, hija del actor, lo acusó de ser un padre ausente y haberla mandado a un campamento para bajar de peso

Rob Schneider ofreció una disculpa pública a su hija, la cantante Elle King, después de que ésta lo tachara de ser un padre ausente y hablara sobre la difícil relación que sostuvieron durante gran parte de su niñez y adolescencia.

King, durante su participación en el podcast "Dumb Blonde", afirmó que el legendario comediante es muy diferente a la imagen que transmite en sus películas; incluso, revivió uno de los episodios que más la marcaron. cuando Schinder la envió a un "campamento para gordos" debido a que le molestaba su apariencia.

" Yo era una niña muy, muy pesada, mi padre me envió a un campamento para gordos y un año me metí en problemas porque me torcí el tobillo y no perdí peso ", dijo. Además, lo calificó como una persona tóxica y el responsable de sus problemas de autoestima y salud mental.

Ante estas acusaciones, Schneider reconoció abiertamente sus errores como padre, y le pidió perdón a King por no ser todo lo que ella necesitaba en ese entonces.

“ Sólo quiero decirle a mi hija, Elle, que te amo y que desearía ser el padre que necesitabas cuando tenías 20 años ”, dijo en una entrevista para Tucker Carlson Network .

El protagonista de cintas como "Ese cuerpo no es mío", "Gigolo por accidente" y "El animal", lamentó haberle dado esa imagen y aseguró que no tomará a mal nada de lo que ella dijo, pues su amor como padre es mucho más grande.

" Espero que puedas perdonarme por mis defectos. Te amo y sólo quiero que estés bien y feliz, tú y tu hermoso bebé, Lucky. Te deseo lo mejor. Me siento terrible y sólo quiero que sepas que no tomo nada de lo que dices como algo personal ", agregó.

Cuando Carlson le preguntó a Schneider si fue difícil no atacar a su hija por estos comentarios, el también productor sólo se limitó a decir: "la amo y todo lo que quiero para ella es que sea feliz y se recupere de esto”.

Elle, primogénita de Schnider, es producto de la relación que Rob tuvo con la exmodelo London King; sin embargo, desde hace más de cinco años no mantiene ningún tipo de contacto con él y en varias ocasiones ha expresado su deseo de no ser relacionada, de ninguna manera, con el famoso actor.