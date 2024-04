Muere el actor de 'Volver al Futuro' Joe Flaherty

El actor falleció a la edad de 82 años a causa de una enfermedad.

El actor y escritor Joe Flaherty, conocido por sus participaciones en 'Volver al Futuro' y 'Jóvenes y Rebeldes', falleció a la edad de 82 años este lunes.

Su hija, Gudrun Flaherty, expresó a través de un comunicado de prensa que su padre había estado luchando contra una breve enfermedad y que la familia había estado enfrentando la pérdida. Ella lo describió como "un hombre extraordinario, reconocido por su corazón generoso y su inquebrantable pasión por las películas de las décadas de 1940 y 1950" , y compartió que pasaron sus últimos días juntos viendo muchas películas clásicas, "momentos que siempre apreciaré" , expresó.

Según informó 'Deadline', hace un mes, un grupo de improvisación al que pertenecía Flaherty organizó una recaudación de fondos para apoyar al actor durante su enfermedad. El también actor de 'Solo Asesinatos en el Edificio', Martin Short, quien mantenía una estrecha relación con Flaherty, escribió en sus redes sociales: "Nuestro querido miembro del elenco de SCTV, Joe Flaherty, está gravemente enfermo. Joe es consciente de la gravedad de su estado de salud y prefiere pasar el tiempo que le queda en casa en lugar de en un centro" , además elogió la influencia de Flaherty en el desarrollo de muchos otros talentos que actualmente utilizan las herramientas que él proporcionó en sus carreras.

Vida y trayectoria

Joseph O'Flaherty nació en Pittsburgh el 21 de junio de 1941 y comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en The Second City en Chicago. En 1973, se trasladó a Canadá y tres años más tarde se convirtió en miembro fundador del elenco de la serie de comedia canadiense SCTV, que contó con algunos de los mejores comediantes de la época. Uno de sus roles más destacados fue en 'Jóvenes y Rebeldes', donde interpretó a un padre enojado y confundido, en un drama que retrataba la vida de estudiantes de secundaria en Detroit durante los años 80. Además, participó en producciones como 'American Dad', 'Family Guy', 'Frasier' y 'The King of Queens'. Le sobreviven su hijo Gabriel, su hermano (y escritor de SCTV) Paul Flaherty, además de su hija.