¿Quién era James Caan, actor que interpretó a Sonny Corleone en El Padrino?

James Caan fue considerado uno de los actores más consagrados en los años setenta y ochenta con sus interpretaciones en El Padrino , El Dorado o Llueve sobre mi corazón.

En su juventud en el Bronx estuvo alejado de las pantallas, dedicado a los deportes como el futbol americano y el rodeo.

Fue hasta que entró a la Hofstra University donde se interesó por la actuación al descubrir la interpretación teatral.

En los año 60 realizó varias interpretaciones en el teatro que lo llevaron a la televisión donde participó en algunos episodios de “Los Intocables” o “Doctor Kildare”.

Su primer papel en la pantalla grande llegó en 1963, cuando participó en la película 'Irma La Dulce' comedia de Billy Wilder.

En 1972 fue elegido por Frank Coppola para encarnar a Sonny Corleone en “El Padrino” (1972), película por la que Caan fue nominado al Premio Oscar como mejor secundario.

Tras varios años de éxito, su reputación como tipo duro, sus problemas personales y su caída en las drogas hicieron que su carrera fuera en picada.

“Siempre me eligieron como Míster Tipo Duro o Míster Héroe. No me dejaron hacer mucho más...”

James Caan

Actor