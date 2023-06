Fallece el actor Alan Arkin a los 89 años

El mundo del cine se encuentra de luto este viernes con la partida del reconocido actor estadounidense.

El reconocido actor estadounidense Alan Arkin falleció este viernes a los 89 años de edad, según lo confirmaron personas cercanas y familiares, principalmente sus tres hijos, Adam, Matthew y Anthony, quienes dieron a conocer la noticia por medio de un comunicado.

" Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista y hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, al que adoramos y a quien echaremos profundamente de menos ”, expresaron.

La partida del actor significa un día gris para muchos en el mundo del cine, pues el trabajo de Arkin recibió alto reconocimiento por la audiencia y fue premiado en varias ocasiones, llegando a ganar incluso el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2006 por la cinta "Little Miss Sunshine".

¿Quién fue Alan Arkin?

Alan Arkin nació el 26 de marzo de 1934 en Nueva York, y ha tenido una extensa y exitosa carrera en el cine, la televisión y el teatro, siendo considerado uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Comenzó su carrera artística en el teatro, donde se destacó por su talento y versatilidad en la actuación. Ganó reconocimiento por su participación en la producción original de Broadway de la obra "The Owl and the Pussycat" en 1964, por la cual recibió una nominación al premio Tony.

En el cine, Arkin se ha destacado por sus interpretaciones cómicas y dramáticas, ganando reconocimiento mundial por su papel en la película "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming" (1966), por el cual recibió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor. También fue nominado al premio de la Academia por su actuación en "The Heart Is a Lonely Hunter" (1968) y "Little Miss Sunshine" (2006).

Además de su carrera en la actuación, Arkin incursionó en la dirección cinematográfica y la música. Dirigió películas como "Fire Sale" (1977) y "The Four Seasons" (1981).

A lo largo de su carrera, Alan Arkin ha trabajado con destacados directores y ha compartido escenario con reconocidos actores.