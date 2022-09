Fans defienden a Tenoch Huerta ante comentarios racistas

Luego de que un ilustrador de Marvel criticara la integración del actor al elenco de la cinta "Black Panther", usuarios no tardaron en reporchar los comentarios ofensivos.

Un ilustrador de Marvel fue tachado de racista, luego de que hiciera comentarios inapropiados hacia el mexicano Tenoch Huerta, pues el actor será parte del elenco de la película "Black Panther: Wakanda Forever" en el personaje de Namor.

La participación del también activista ha generado gran polémica, pese a que se trata de una oportunidad para que el talento nacional luzca en grandes producciones, hubo quienes no vieron con buenos ojos su integración al elenco.

El ilustrador Mike Deodato Jr, quien habría dibujado a Namor en el comic escribió en una publicación de Instagram: "Puedes notar que alguien echó a perder las cosas cuando el personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó", expresó junto a una imagen de Huerta donde se le observa de espalda y que comparó con una foto de él mismo.

Si bien el post recibió comentarios positivos de personas que estaban de acuerdo con Deodato, los fanáticos salieron en defensa del actor y arremetieron contra Mike. El gringo racista @mikedeodato está pelón, arrugado y bofo, seguro se ve mejor que Tenoch, escribió @Manuel_Ibarra.

@LiamRMcGuire comentó: "Mike Deodato, de hecho, no se ve mejor que Namor Lmaoo".

"El concepto de que estar en 'buena forma' requiere un físico desgarrado es un concepto tan jodidamente tonto que ha sido perpetuado por Hollywood durante años. No solo es fácticamente incorrecto, sino que si tienes esta creencia, eres tan frágil como Mike Deodato", opinó @Cinema_Joe23.

Tras el comentario del ilustrador algunos usuarios en B reportaron que Deodato estaba bloqueando las cuentas de los seguidores. Ante esto, el artista sacó un comunicado en el que expresó que todo se trataba de una broma.

"Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet. Así que déjenme aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI (un gráfico generado por computadora), una marioneta o un robot. Yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real", expresó.

Lo que también generó el descontento de los fanáticos. Deodato ha ilustrado diversos cómics como "Avengers", "Amazing Spider-Man", además de "Incredible Hulk". Ha trabajado durante 25 años con la empresa.