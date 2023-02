Fallece Raquel Welch, icónica actriz de los años 60

La reconocida actriz Raquel Welch, símbolo sexual de la década de los sesenta, falleció a los 82 años, según reportes del medio TMZ. La artista dejó un legado en la industria cinematográfica y será recordada por sus papeles en películas como "Hannie Caulder" y "Hombres salvajes".

Raquel Welch, actriz y 'sex symbol' que saltó a la fama en los años sesenta, falleció este miércoles a los 82 años, de acuerdo información del medio TMZ.

La también modelo fue nominada al Globo de Oro en dos ocasiones y ganó un premio en 1975 por el filme Los Tres Mosqueteros.

A lo largo de su carrera, Welch ha protagonizado numerosas películas y series de televisión, y ha sido reconocida con diversos premios y reconocimientos.

Nacida el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Illinois, como Jo Raquel Tejada, Welch creció en una familia de origen español. Desde joven, se destacó por su belleza y habilidades artísticas, y en su adolescencia comenzó a estudiar ballet y teatro en la Escuela de Arte de San Diego.

En 1959, Welch se casó con James Welch, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, la pareja se divorció en 1964, y la actriz decidió seguir su carrera en solitario.

Su primer papel destacado

Su primer papel importante en el cine fue en la película "A House Is Not a Home" (1964), dirigida por Russell Rouse. Sin embargo, fue su actuación en "One Million Years B.C." (1966) la que la lanzó a la fama internacional. En la película, Welch interpretó a una mujer de la Edad de Piedra, y su icónica imagen con un bikini de piel de leopardo se convirtió en un símbolo de la época.

A partir de ese momento, Welch protagonizó una serie de películas populares en las que su belleza y su talento para la actuación eran el centro de atención. Entre sus películas más destacadas se encuentran "Bedazzled" (1967), "The Last of Sheila" (1973) y "Mother, Jugs & Speed" (1976).

Welch también incursionó en la televisión, donde protagonizó la serie "Raquel!" (1970), en la que interpretaba a una actriz en busca de trabajo en Hollywood. Además, ha hecho apariciones en numerosos programas de televisión y ha participado en obras de teatro en Broadway.

A lo largo de su carrera, Welch ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo. En 1974, fue nominada al Globo de Oro por su actuación en "The Three Musketeers". En 1994, fue galardonada con el Premio Emmy por su papel en el especial de televisión "The Amazing Nina Simone". En 2011, recibió el Premio a la Trayectoria de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Sin embargo, la carrera de Welch no ha estado exenta de controversia. En 2010, la actriz publicó su autobiografía "Beyond the Cleavage", en la que hablaba sobre su vida y carrera. En el libro, Welch admitió haber tenido problemas con el alcohol y las drogas en el pasado, y reveló detalles íntimos sobre su vida personal.