Guillermo del Toro reacciona orgulloso a su nominación al Oscar

Guillermo del Toro reaccionó este martes a la nominación que obtuvo "Pinocho" como mejor película animada en los premios Oscar 2023, sin embargo, su sorpresa y emoción, más que dirigida a su propio esfuerzo, fue dedicada a sus colaboradores; el grupo de animadores latinoamericanos que lo acompañaron en el proceso para que su versión de este cuento italiano se hiciera una realidad.

La mañana de este martes, la Academia de Hollywood dio a conocer la lista de nominadas y nominados a la 95 edición de los premios Oscar, la cual tendrá lugar el próximo 12 de marzo, con noticias favorecedoras para los representantes del cine mexicano, pues no sólo se incluye el nombre de del Toro, sino de sus dos grandes amigos cineastas; Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón también fueron convocados.

Sin duda, se tratan de buenas noticias para el público mexicano que, desde hace más dos décadas, ha sido testigo del desarrollo de las cintas de los "tres amigos" que, en este punto de sus carreras, apostaron por llevar a la pantalla grande películas intimistas que reflejan parte esencial de lo que son y lo que han buscado reflejar a través de sus obras.

Por ello, el cineasta, originario de Guadalajara, recurrió a sus redes sociales para externar la dicha que lo invade ahora que su nombre dentro de los nominados de los Oscar es un hecho, al escribir que se encontraba "agradecido" y "feliz" por el equipo de producción, conformado por creadoras y creadores de tres distintos países, que llevaron a que "Pinocho" fuera reconocida por uno de los eventos de mayor peso dentro de la industria cinematográfica.

"AGRADECIDO y FELIZ por nuestro equipo y fabulosos artistas y técnicos en tres países y de todo el mundo" , escribió el creador.

Del Toro es un empedernido impulsor del talento mexicano, pues cada que tiene la oportunidad, se presenta en la Universidad de Guadalajara, o habla del talento de creadoras y creadores mexicanos que aún no alcanzan la visibilidad y reconocimiento nacional que merecen, por las dificultades que presenta la industria del cine en nuestro país.

Por ello, se encargó de formar un equipo de animadores, procedentes de nuestro país, que ayudaron a dar vida a la historia de "Pinocho" que ha enternecido a miles, siento una de las cintas más vistas en "Netflix" desde que llegó a la plataforma de streaming, a inicios de diciembre, y aunque la cinta ha resultado un rotundo éxito, el director mexicano tuvo que pasar por una serie de retos para materializar este proyecto, con el que soñaba desde el 2003.

Del Toro que, desde muy joven, concebía su realidad rodeada de monstruos y personajes fantásticos, quedó prendado de la historia del niño de madera, aunque Pinocho nada tenía de monstruo, pero sí mucho de fantástico, por lo que, luego de ver la película acompañado de su madre Guadalupe, cuando apenas era un niño, la historia de Carlo Collodi lo acompañó a lo largo de toda su vida.

En una entrevista el director contó a "Vogue":

"Recuerdo que cuando vi 'Pinocho' con mi mamá sentí un miedo muy grande porque nadie entendía lo escabroso que era ser un niño o la infancia (…). Se volvió una película emblemática para mí: Colecciono arte de Pinocho, Pinochos y se volvió un vínculo muy fuerte con mi mamá…", a quien, precisamente, le ha dedicado los galardones que recibió en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards por su trabajo en esta cinta.

De esa manera, el director recuerda que desde el 2003 tuvo las primeras conversaciones en relación con el proyecto que tendría listo para 2008, sin embargo, luego de presentarlo, fue poco el apoyo que recibió para emprender la posproducicón del mismo, pues le costó 14 años poder llevar a la pantalla grande su versión de "Pinocho", en la que la obediencia ya no es concebida como una virtud, sino como un estado de petrificación de la verdadera personalidad.

"Este es un Pinocho que no tiene que obedecer, no tiene que cambiar: es amado por quien es; eso para mí es muy personal (…) Es un niño que no es perfecto, que hace travesuras, rompe cosas, se desespera con facilidad, pero pese a todo, crea un impacto y el más grande en tener esto fue Geppetto porque aprende dejar de compararlo y a quererlo como es" , destacó.

De hecho, este no es el primer proyecto del cineasta mexicano que casi no ve la luz, pues en esa misma entrevista confesó que ha escrito y coescrito 34 guiones, de los cuales sólo 12 pudo transformar en películas, siendo más los "no" los que ha recibido.

De llevarse el galardón por la mejor película de animación, Del Toro sumaría un ercer premio Oscar a los dos que recibió en 2018; por mejor película y mejor director, por "La forma del agua".