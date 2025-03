La edición 97 de los premios Óscar sorprendió a más de uno con los ganadores de la noche, siendo 'Anora' la gran protagonista de la noche.

Este domingo 02 de marzo se lleva a cabo la edición número 97 de los premios Óscar, ceremonia que este año toma lugar en el Dolby Theatre en Hollywood, California.

Finaliza la edición 97° de los premios Óscar con 'Anora' como la gran sorpresa al llevarse un total de cinco estatuillas. La múltiple nominada y polémica 'Emilia Pérez' se queda solo con dos premios.

“Long live independent film.”



“Anora” director Sean Baker accepts the Best Picture award and thanks the Academy for “recognizing a truly independent film.”#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/QRXnfTpFbH — ABC News (@ABC) March 3, 2025

Y el Óscar más esperado de la noche se lo lleva 'Anora'; la edición 2025 de 'Mejor Película' se lo ha llevado esta película que su director agradeció por premiar una película independiente.

Cuando la favorita para 'Mejor Actriz' era Demi Moore, la joven de 25 años, Mikey Madison, se ha llevado el premio en la que prácticamente es su primer película como protagonista.

'Anora' se está perfilando como la ganadora a 'Mejor Película', luego de que Sean Baker ha sido galardonado como 'Mejor Director'.

Adrien Brody es el ganador de Óscar a 'Mejor actor en rol protagónico', por su interpretación del personaje László Tóth en la película 'El Brutalista'.

El actor ya había ganado este mismo premio en el año 2003 por la película 'El Pianista'.

'El Brutalista' gana su segundo premio en la categoría de 'Mejor banda sonora original'.

La cinta brasileña 'Aún estoy aquí' se llevó el premio a 'Mejor película internacional', categoría en la que también se encontraba 'Emilia Pérez'.

Esta es la primera vez que Brasil gana esta categoría en los premios Óscar.

El galardón a 'Mejor fotografía' se lo llevó Lol Crawley por su trabajo en la película 'El Brutalista'.

I'm not a Robot ganó el Óscar a 'Mejor cortometraje', producción dirigida por Victoria Warmerdam.

'Dune: parte dos' se alza con los premios a 'Mejor sonido', a cargo de Gareth John, y 'Mejores efectos visuales', por Paul Lambert.

'No Other Land', documental dirigido por Basel Adra centrado en el actual conflicto israelí-palestino, ganó el premio a 'Mejor documental'.

En la categoría 'Mejor cortometraje documental' gana 'La única mujer en la orquesta', dirigido por Molly O'Brien.

'Emilia Pérez' consigue su segundo Óscar de la noche, ahora en la categoría de 'Mejor canción original' por la canción 'El Mal', interpretada en la cinta por Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón.

La categoría de 'Mejor diseño de producción' es para 'Wicked', trabajo a cargo de Nathan Crowley.

Zoe Saldaña se alza con el premio a 'Mejor actriz de reparto' por su papel como la abogada Rita Mora en 'Emilia Pérez', siendo el primer premio para la polémica película francesa entre las 13 nominaciones que recibió.

Sean Baker consigue su segundo premio por la cinta 'Anora', ahora en la categoría de 'Mejor edición'.

En un tributo a la saga 'James Bond', Lisa, Doja Cat y Raye encendieron el escenario de los Óscar interpretando los temas 'Live and Let Die', 'Diamonds Are Forever' y 'Skyfall'.

full video of lisa’s performance with Margaret Qually, Doja Cat and Raye at the #Oscars pic.twitter.com/zekzAgb9Tq — blackpink (@blckpinkpic) March 3, 2025

'La Sustancia' se lleva su primer premio de la noche en la categoría de 'Mejor maquillaje y peinado', trabajo a cargo de Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli.

Por su parte, la cinta 'Cónclave' se lleva el premio a 'Mejor guión adaptado', trabajo del guionista Peter Straughan, que adapta la novela del mismo nombre del escritor británico Robert Harris.

El galardón a 'Mejor Guión Original' se lo lleva la película 'Anora', escrita por Sean Baker, quien también es el director y productor del filme.

La popular cinta 'Wicked' consigue su primer Óscar de la noche, en la categoría de 'Mejor vestuario', trabajo a cargo de Paul Tazewell. Durante su discurso, el diseñador expresó que es el primer hombre negro en recibir este galardón.

El corto iraní 'In the Shadow of the Cypress' ganó en la categoría de 'Mejor cortometraje animado'.

La cinta 'Flow' se alzó como la ganadora en la categoría de 'Mejor película animada', venciendo a la exitosa Intensamente 2 de Pixar.

"Espero que esto sea una puerta para la animación independiente" , expresó Gints Zilbalodis, director del filme.

Kieran Culkin se lleva el primer galardón de la noche a 'Mejor actor de reparto' por su interpretación en la película 'A Real Pain'.

Conan O'Brien, presentador oficial de la gala este año, da la bienvenida a la edición 97 de los Premios de la Academia.

Ariana Grande abre la ceremonia con una interpretación de la canción 'Somewhere Over the Rainbow'. Posteriormente, Cynthia Erivo se le unió para cantar juntas 'Defying Gravity'.