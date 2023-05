"Ya congelé mis óvulos": Martha Higareda y sus amores fallidos

Martha Higareda confesó que no suele tener suerte en el amor; estas son algunas de sus parejas pasadas.

Martha Higareda es una de las pocas actrices y conductoras que ha logrado triunfar en Hollywood. Sin embargo, últimamente la joven no se ha vuelto viral por su trabajo, sino por su vida personal.

Además de ser tildada en las redes sociales como una "mentirosa", Martha Higareda es también tratada de "roba parejas", ya que le quitó el novio a Yanet García. Sin embargo, la actriz asegura que su relación con Howes se dio de forma natural, y que no le quitó nada a nadie.

A pesar de decir esta declaración, Higareda también ha asegurado que no siempre ha tenido buena suerte en el amor, y que en más de una ocasión ha terminado lastimada.

Las exparejas de Martha Higareda

En el 2003, Martha Higareda fue relacionada con el cantante Yahir, porque juntos protagonizaron la telenovela "Enamórate", pero se dice que su amor no duró más que un año.

Tiempo después Martha se fue a vivir a los Estados Unidos para probar suerte con su carrera. En el 2016 se volvió noticia tras confirmarle a los medios la noticia de que se había casado en Hawaii con el actor estadounidense Cory Brusseau. Ellos se conocieron durante el rodaje de la película "Cásese Quien Pueda" (2014). Sin embargo, un año y medio después de haberse casado, se separaron.

"Muchas cosas que tienen que ver con valores, muy básicos de cómo criar a los hijos, no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel, ahí fue donde comenzaron todas estas conversaciones... No coincidimos en estilo de vida y sobre todo en ciertos valores", le aseguró Higareda a Yordi Rosado.

Martha Higareda con Cory Brusseau. (Foto: Redes / EXPRESO)

Luego Higareda conoció al productor neoyorquino de teatro David Korins. La pareja pasó el confinamiento juntos, pero a finales del 2020 se separaron.

La actriz mexicana ha reconocido que no le ha ido muy bien en el plano amoroso, al grado que incluso ya congeló sus óvulos para no estar presionada por encontrar un hombre para ser mamá.