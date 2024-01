Geraldine Fernández ofreció disculpas por haber mentido a los medios

"La colombiana" reconoce que no participó en "El Niño y la Garza".

Geraldine Fernández trató de poner un alto a las críticas que le han llovido en redes sociales, ello luego de que se hiciera viral su inexistente participación en el diseño e ilustración de la película 'El Niño y la Garza'.

La mañana de este jueves, la ilustradora ofreció una entrevista para la emisora colombiana Radio Caracol, donde admitió haber cometido un 'error' al señalar que trabajó con Hayao Miyazaki y Studio Ghibli.

En un comunicado difundido por la periodista Vanessa De La Torre, Geraldine Fernández ofreció disculpas por haber engañado a medios locales, pues la situación se la 'salió de las manos'.

En el documento, la ilustradora colombiana destacó "Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño de la película 'El Niño y la Garza', dirigida por el director Hayao Miyazaki".

Geraldine Fernández aseguró estar arrepentida de haber hecho un mal ejercicio al expresar su admiración por la técnica de ilustración de Studio Ghibli. Al principio, solo había comentado la situación con su círculo cercano, pero acusó que la prensa digital se encargó de exponenciarla.

"Reconozco ante la opinión y resto de medios que la situación se me salió de las manos, y para mí fue muy difícil retractarme en esos momentos, logrando así impactar a mis amigos, familiares, colegas, jefes, compañeros de trabajo, entidades y sociedad en general" destacó.

'La Colombiana', como la apodan en redes sociales, también arremetió contra medios de su país por no haber verificado la información que ella proporcionó antes de dar a conocer su caso a nivel internacional.

"Esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta. Reitero que me siento arrepentida, expreso nuevamente mis disculpas" , se lee en el comunicado.

Geraldine Fernández lamentó que la atención se haya puesto sobre su 'caso de éxito', en lugar de darle foco a sucesos que, a palabras de ella, afectan día a día a los colombianos.

"De ahora en adelante trabajaré arduamente para que mi talento profesional como diseñadora me preceda, creo que esa es la fórmula a seguir, lejos de polémicas, con lealtad, sensatez, humildad, bondad y amor a mi profesión", concluyó.

Hasta este jueves, Studio Ghibli no se ha pronunciado por el escándalo.