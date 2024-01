¡Cuidado! Alertan de nueva estafa en Facebook para robar datos personales

¿Te ha llegado un mensaje extraño recientemente en Facebook? Conoce la nueva estafa que utilizan los ciberdelincuentes para acceder a tus datos personales.

Recientemente, ha surgido una nueva modalidad de estafa en Facebook, donde ciberdelincuentes intentan engañar a personas a través de mensajes fraudulentos. En esta ocasión, te informamos para que estés alerta y no caigas en la trampa.

Los estafadores operan mediante un mensaje aparentemente inofensivo, asegurando que la cuenta de Facebook del usuario será eliminada. Para evitar esta acción, instan al destinatario a hacer clic en un enlace proporcionado en el mensaje. Desafortunadamente, numerosos usuarios han caído en esta artimaña, brindando acceso no autorizado a sus datos personales.

Es crucial destacar que, si Facebook decidiera eliminar una cuenta, la notificación oficial se recibiría directamente a través de la aplicación, no a través de mensajes provenientes de cuentas desconocidas.

Cómo evitar caer en una estafa de Facebook:

No acceder a enlaces sospechosos : Evita hacer clic en cualquier enlace que te envíen por mensaje en Facebook , especialmente si no esperas la comunicación. Los estafadores suelen aprovechar el miedo para que los usuarios reaccionen, pero al hacerlo podrían obtener acceso a tu cuenta y datos personales.

: Evita hacer clic en cualquier enlace que te envíen por mensaje en , especialmente si no esperas la comunicación. Los estafadores suelen aprovechar el miedo para que los usuarios reaccionen, pero al hacerlo podrían obtener acceso a tu cuenta y datos personales. Reportar y bloquear : Si recibes mensajes extraños de perfiles desconocidos, reporta la cuenta y bloquéala para impedir el acceso a tu información. Además, elimina el mensaje para prevenir interacciones adicionales.

: Si recibes mensajes extraños de perfiles desconocidos, reporta la cuenta y bloquéala para impedir el acceso a tu información. Además, elimina el mensaje para prevenir interacciones adicionales. Investigar perfiles desconocidos : Si recibes mensajes de cuentas desconocidas, examina detalladamente el perfil. Desconfía si la cuenta se creó recientemente, carece de fotografías o intenta hacerse pasar por una entidad institucional.

: Si recibes mensajes de cuentas desconocidas, examina detalladamente el perfil. Desconfía si la cuenta se creó recientemente, carece de fotografías o intenta hacerse pasar por una entidad institucional. Mantén la calma: Ante amenazas, como la eliminación de tu cuenta, ten presente que sólo la aplicación puede emitir tal alerta, y lo hará directamente, no a través de mensajes.

Es fundamental recordar que solo Facebook tiene la autoridad para inhabilitar cuentas o eliminar contenido cuando se ha infringido alguna norma comunitaria. Por ejemplo, la utilización de lenguaje inapropiado o la publicación de contenido no permitido. Si no has violado estas normativas, no tienes motivos para preocuparte.