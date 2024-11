Nuria Diosdado se despide de la natación artística

Con 34 años, la nadadora se retira del alto rendimiento con la medalla de oro en la Copa del Mundo de París previo a Juegos Olímpicos, como uno de sus máximos logros.

Nuria Diosdado, la máxima representante mexicana en natación artística, anunció su retiro del deporte profesional este lunes en una emotiva ceremonia.

Acompañada por familiares, entrenadoras y compañeras, la capitana del equipo mexicano cerró una trayectoria llena de éxitos y superación personal.

"Hoy decido que mi etapa competitiva en el agua termina aquí. Gracias, mi muy querida amiga, gracias natación artística" , expresó entre lágrimas.

A lo largo de su trayectoria, Diosdado enfrentó retos tanto dentro como fuera de la alberca. Uno de los momentos más difíciles que recordó fue un positivo por dopaje en su juventud, situación que la llevó a considerar el retiro:

"Esa situación me demostró que yo estaba ahí para hacer historia. Mis papás y mis entrenadoras no me dejaron caer" , compartió.

Su esfuerzo y resiliencia la llevaron a convertirse en una referente del deporte mexicano, logrando hitos históricos, entre ellos:

Cuatro participaciones en Juegos Olímpicos, siendo líder y ejemplo para nuevas generaciones

18 medallas de oro en Juegos Centroamericanos, consolidándose como una de las máximas medallistas mexicanas

Dos títulos inéditos en Juegos Panamericanos y tres medallas en la Copa del Mundo de Somabay, Egipto

Un boleto histórico como equipo para los Juegos Olímpicos de París 2024, superando obstáculos económicos y administrativos junto a sus compañeras

La LEYENDA de la Natación Artística en , @NuriaDiosdado, anuncia su RETIRO aquí en la Ciudad de México ante la presencia de numerosas personalidades.



Se despide con una carta de su gran amor: su Deporte.



Les dejo su mensaje pic.twitter.com/iqria5OmGG — Omar Pérez Campos (@omardepor) November 26, 2024

Legado dentro y fuera del agua

A sus 34 años, Nuria se retira con la medalla de oro en la Copa del Mundo de París como uno de sus últimos logros. Durante su despedida, expuso 20 de los 60 trajes que utilizó en competencias, en un gesto simbólico de su pasión por el deporte.

Entre sus palabras más emotivas, dedicó un mensaje a su compañera Joana Jiménez, con quien formó un dueto en los últimos dos ciclos olímpicos.

"Deseo que esta historia la sigamos escribiendo. Gracias por mantenerme a flote, han sido la clave de mi carrera. Las amo con todo mi corazón" .

Hoy despedimos una era dorada para la natación artística en México. ? @NuriaDiosdado se retira tras cuatro Juegos Olímpicos, dejando un legado de pasión, disciplina y sueños cumplidos.



¡Gracias por inspirar a toda una generación! ?? #TodosSomosOlímpicos



? @Antonio_Rosique pic.twitter.com/0hT3T7BFyB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 26, 2024

