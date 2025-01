Pato O'Ward afirma: "No dejaré IndyCar por ser reserva en Fórmula 1"

En entrevista con el youtuber Roberto Martínez, O’Ward reveló que se ha dado un plazo para asegurar un asiento como titular en la Fórmula 1.

El piloto mexicano Pato O’Ward, actual competidor en la IndyCar Series con Arrow McLaren, ha sido claro sobre su futuro en el automovilismo. Aunque mantiene su sueño de llegar a la Fórmula 1, no está dispuesto a sacrificar su estabilidad en la IndyCar por ser piloto de reserva en la máxima categoría.

En entrevista con el youtuber Roberto Martínez, O’Ward reveló que se ha dado un plazo hasta 2026 para asegurar un asiento como titular en la Fórmula 1. Si para entonces no logra consolidarse en un equipo, planea enfocarse por completo en su carrera en la IndyCar.

"He probado los monoplazas de McLaren en varias ocasiones, incluso en el Gran Premio de la Ciudad de México en 2024, pero eso no me asegura un lugar como titular. Estoy dispuesto a ser piloto reserva de Fórmula Uno un año más, pero no más allá de 2026" , expresó O’Ward.

Te puede interesar 'Checo' Pérez no descarta volver a la F1; habla sobre sus planes para 2025

El regio señaló que aunque ha sido emocionante trabajar con McLaren, la competencia interna en el equipo británico es muy fuerte, pues cuentan con pilotos talentosos como Lando Norris y Oscar Piastri, quienes tienen proyecciones de ser campeones mundiales.

"Ser piloto reserva es un trabajo excelente cuando estás dentro del auto, pero el 95 por ciento de tus días en ese rol son miserables. Si no logro un asiento titular o un contrato prometedor para el futuro cercano, preferiré concentrarme en IndyCar" , confesó el mexicano.

Actualmente, O’Ward se prepara para la primera carrera de la temporada 2025 en la IndyCar Series, que se celebrará el 2 de marzo en Florida. Pese a las oportunidades en Fórmula 1, el mexicano asegura sentirse feliz y motivado con su actual equipo y competencias.