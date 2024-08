"Tuvimos un error", Nuria Diosdado confía que México se recuperará

Desafío deportivo: equipo mexicano en acción

La capitana el equipo mexicano de natación artística, Nuria Diosdado, buscará que el equipo se sobreponga a un fallo en la rutina técnica que hoy las relegó a la octava posición en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La expresión de las ondinas al momento de recibir las calificaciones no fue sorpresivo sino cauteloso cuando vieron en las pantallas gigantes los resultados. Las potencias de China y España refrendaron su papel, pero el nuevo reglamento castiga severamente cualquier equivocación. Reglamento que les ha permitido a las mexicanas posicionarse en las medallas, pero también ser castigadas como hoy.

"Debutamos de una forma que igual no hubiéramos imaginado con un error, pero somos un equipo que se ha sobrepuesto a muchísimas cosas. De cierta manera me da tranquilidad saber que pasó esto porque la garra que tenemos va a favorecer para que los dos días que quedan salgamos a matar e ir concentradas en lo que tenemos que hacer. Es deporte y en unos Juegos Olímpicos todo puede pasar", analizó Nuria Diosdado.

"Este tipo de cosas pasan, por ejemplo hace dos meses le ganamos a China y a ellas las penalizaron, ahora nos toca a nosotras. No venimos por una medalla, venimos por un gran desempeño y hoy nos faltó el desempeño al que estamos acostumbradas. Ese es el riesgo, al final no fue una cuestión que no completamos sino un fallo en un movimiento. Tenemos la capacidad y estamos listas, lo que pasó hoy es una muestra de que es un deporte de perfección".

Con más fuerza

La acróbata del equipo, Jessica Sobrino, admite que la penalización no llegó en el mejor momento/

"Tuvimos un error, nos hubiera gustado no tenerlo. Estamos contentas, pero sabemos que las tres pruebas se suman y mañana tenemos una muy fuerte. Todo puede pasar, mañana saldremos a nadar con más fuerza.

"Fue un pequeño error, uno en la última figura híbrida y nos penalizan. La famosa penalización que no habíamos tenido en toda la temporada, pero llegó en mal momento. Así es este nuevo cambio de reglas y nos habíamos visto beneficiadas".