De vender en un tianguis a ser entrenadora de boxeo en París 2024

Una historia de superación y dedicación en el mundo del boxeo

Brenda Lorena Jiménez es la primera entrenadora mujer mexicana del equipo de boxeo que compite en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Llegó a vender libros y 'chacharas' en un tianguis en Querétaro con su tío Pablo, hizo limpieza en casas, lo cuenta a Grupo REFORMA con orgullo.

Te puede interesar Mayo Zambada: Nuevo revés judicial en Texas

Los golpes más duros los ha vivido fuera del ring cuando recibió comentarios machistas por dedicarse al boxeo y ahora forma parte del equipo mexicano de Juegos Olímpicos, una disciplina que le ha dado 13 medallas a México en su historia.

"Trabajé en varias cosas, llegue a vender cosas en el tianguis, mi tío Pablo tenía un puesto. He hecho muchas cosas, hasta limpieza me tocó hacer. No me da pena decirlo, pero le agradezco a Dios estar bien de salud, si toca limpiar limpiamos, si tenemos que barrer barremos, el trabajo ni ha sido algo a lo que yo le tema. Siento que cualquier trabajo es digno siempre y cuando respetes a los demás", cuenta Brenda en entrevista.

Nació en la Ciudad de México, recuerda que en su infancia le gustaba jugar futbol, basquetbol o beisbol con los vecinos. "Era muy inquieta desde niñas, me tenían en varias actividades para entretenerme".

¿Cómo empezó su historia?

Comenzó en el boxeo corrigiendo a sus propios compañeros, se le acercaban para pedirle un consejo y cuando su entrenador en jefe tenía agenda llena Brenda le ayudaba con las categorías menores hasta quedar a cargo del equipo en el Mundial Junior de Armenia el año pasado.

"Cuando un entrenador no podía llegar yo atendía. Abría el gimnasio y atendía a los niños que eran los primeros que llegaban y al entrenador se le complicaba porque se juntaban también los adultos y los eventos. No se daba abasto. Así empecé, disfruto mucho con los niños porque ahí puedes corregir y disfrutar la manera más adecuada en los gestos y a través del juegos es más divertido", recuerda la entrenadora mexicana.

Recibió comentarios como 'Tú que puedes saber si eres vieja' durante el inicio de su carrera. Hoy forma parte del equipo mexicano que compite en París con Fátima Herrera, Citlali Ortiz, Miguel Martínez y Marco Verde. "Para mí significa mucho ser la primera mujer entrenadora en la historia del boxeo mexicano en venir a unos Juegos Olímpicos porque tradicionalmente ha sido dominado por hombres y es un parteaguas.

En estos ámbitos del deporte siento mucho orgullo de representar a mi País y a las mujeres en el boxeo y en el deporte y acompañar a las chicas que se visualicen en este evento. Estoy marcando un precedente y espero que haya más mujeres en el equipo y se tome en cuenta nuestra labor.", concluyó.