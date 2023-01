Familia de Damar Hamlin da noticias positivas sobre su salud

El safety de los Bills de Búfalo se encuentra hospitalizado en el University of Cincinnati Medical Center.

Después de horas en suspenso y esperando buenas noticias por parte del equipo médico que le realiza exámenes a Damar Hamlin, uno de sus familiares fue entrevistado en televisión estadounidense y comentó que el safety de los Buffalo Bills está mostrando progreso en la capacidad para respirar.

Dorrian Glenn, tío del joven de 24 años, fue entrevistado en las afueras del hospital University of Cincinnati Medical Center y brindó palabras de tranquilidad y esperanza para todos los aficionados, jugadores e integrantes de la NFL que rezan por Hamlin.

"Actualmente están tratando de que respire mejor. Está con un tubo de respiración para ayudarle a que sus pulmones vuelvan a tener fuerza. Ayer estaba en necesidad del 100 por ciento de ayuda para respirar y ahora está en un 50 por ciento así que estamos agradecidos por ello. Creo en el poder de la oración y hemos recibido buenos deseos y apoyo de todo el mundo. Es conmovedor y nos ayuda a lidiar con ello" , declaró Dorrian.

"Fue una escena aterradora lo que vimos ayer [lunes]. Estamos agradecidos de que siga vivo y que siga luchando. Lo estamos viviendo día a día y confiamos en que el equipo médico hará lo suyo" , agregó el tío del jugador.

Hamlin se mantiene sedado y en estado crítico, sin embargo, las noticias proporcionadas por su tío fueron alentadoras.

Just spoke with Dorrian Glenn — Damar Hamlin’s uncle — who said his nephew is on a ventilator but he’s improved to 50% oxygen needed after being at 100%. He’s still sedated but main focus is recovering to breathe on his own & healing lungs.



Full interview on @nflnetwork: pic.twitter.com/lsCSrlrjKf — Cameron Wolfe (@CameronWolfe) January 4, 2023