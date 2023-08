México sella fracaso en el Mundial; peor actuación desde 1959

El equipo dirigido por el nogalense Omar Quintero, tuvo su tercer derrota de la fase de grupos del Mundial FIBA 2023, pues para sorpresa de propios y extraños, Egipto venció 100-72 al equipo mexicano.

Ya sin aspiraciones de avanzar a fase de eliminación directa, la quinteta de México siguió luciendo desdibujada y perdió ante Egipto, cerrando su participación en el Mundial FIBA 2023 igualando su peor participación desde 1959, con récord 0-3 y una diferencia de -78.

Egipto se llevó la victoria en el duelo de eliminados del grupo D con marcador 100-72, donde el de Nogales, Sonora, Francisco 'Pako' Cruz, a lado de Joshua Ibarra, fueron los mejores puntuadores de México con 21 puntos cada uno; el hermosillense Jorge Camacho no tuvo acción en este juego.

En la jornada inaugural del Mundial FIBA 2023: Filipinas, Japón e Indonesia, Montenegro venció a los mexicanos 91-71, pero la eliminación se concretó ante Lituania en el segundo juego con una derrota 96-66 que dejó sin esperanzas a los '12 Guerreros'.

Con una diferencia de -78 en los primeros tres partidos, México dejó atrás lo hecho en Mundial de 1959, donde también sumaron tres derrotas en fila por diferencia de -61.

El coach Omar Quintero señaló que ese no era el México que conoce, y le ofreció disculpas a la afición por no cumplir con los objetivos; igual señaló que no se había mostrado orgullo y corazón en la duela.

Pyramids of Giza > Chichen Itza#FIBAWC x #WinForAll — FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) August 29, 2023

Objetivo en París 2024

Lo que le queda a México son dos juegos más de la ronda de clasificación y serán el 31 de agosto y 2 de septiembre.

Los rivales serían Jordania, el 2 de septiembre, y el otro saldrá de Nueva Zelanda y Grecia.

Ese par de duelos es para definir los sitios del 17 al 32, pero lo más relevante es que son para tratar de meterse al Preolímpico rumbo a París 2024.