Lupita Campa lleva su pasión a los mejores escenarios

Entre sus logros está el participar en cinco de los seis maratones Major.

Aunque correr inició como un pasatiempo para Guadalupe Campa Gutiérrez, pero en los últimos 8 años, los maratones se han convertido en un su principal actividad deportiva, en la que ha representado a México en los eventos más importantes del mundo.

La cajemense de 58 años es un ejemplo de que la edad no es un impedimento para destacar un algún deporte, pues con constancia, dedicación y disciplina compite entre la élite de los maratones a nivel nacional e internacional.

Lupita, quien nació en la comisaría de Providencia, está felizmente casada y tiene tres hijos que celebran cada uno de sus logros deportivos.

Desde su juventud se dedicaba a correr y participar en carreras de corta distancia, pero al llegar a sus 50 años de edad se propuso a participar en un maratón para festejar su cumpleaños, sin imaginar el amor que le tomaría a este deporte con el paso del tiempo.

“Mi primer maratón fue en la ciudad de San Diego, California, fue un regalo que yo misma me hice por mis 50 años, yo ya corría de forma recreativa y más informal, pero yo decía en mi mente que un día iba a correr un maratón y ese sueño lo hice realidad porque me sentía preparada para hacerlo” , recordó.

Tras participar en su primer maratón, ella se prepara con su entrenador Mateo García, momento desde el que mejoró su marca, lo que la motivó a seguir buscando tiempos menores en sus siguientes eventos.

Con el paso de los años, Lupita se dio cuenta que este deporte no solo le daba una buena condición física, sino que también era una terapia que la ayudaba a estar mejor emocionalmente.

“Para mi hay toda una historia antes y después de esto, yo empecé a correr para desestresarme, pero resultó ser todo un reencuentro conmigo misma, me enganché. Cada mañana que salía a entrenar era mi momento para mi, para disfrutarlo, pensar y ordenar muchas cosas que traemos en la mente” , indicó.

Llega a los mejores maratones

Inicialmente, Lupita deseaba participar en maratones de todos los estados de la República, sin embargo, descubrió los World Marathon Majors, donde están las competencias de atletismo más grandes de todo el mundo.

En esta clasificación internacional están los maratones de Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio, la cajemense ya fue a cinco de ellos y con un entrenamiento exhaustivo espera cumplir poder llegar al sexto en marzo del 2024.

“En el 2017 cuando participé en el maratón de Monterrey tuve un buen tiempo para mi categoría y resulté que estaba clasificando para el maratón de Boston, la viví y la gocé, luego clasifiqué con mi tiempo para participar en Chicago, luego en Nueva York, después Londres y después Berlín, ha sido una cadena de logros y voy por el sexto en Tokio con el favor de Dios” , narró.

A pesar de las dificultades en la pista, así como en viajes, ella siempre se motiva al pensar en su familia.

“Siempre pienso que voy a poder, que si me caigo hay que levantarme, siempre yo digo en las competencias no voy yo sola, voy con quien me cuida y me protege (Dios), siempre me guío por el lado espiritual, pienso que en la meta está mi familia y mis sueños, hay dificultades en el camino, pero tienes que llevar ese motivo por el cual llegaste ahí” , resaltó.

Le rinden honores

El 12 de noviembre se realizará el maratón San Carlos-Guaymas EXPRESO 2023, el cual llevará el nombre de Lupita Campa para reconocer su trayectoria deportiva a nivel mundial.

Para la cajemense, este maratón será especial, no sólo porque fue nombrado por ella, sino porque se convertirá en el número 30 en el que forma parte.

“Me hace sentir muy honrada y agradecida que se hayan fijado en mi persona para que esta edición llevará mi nombre, estoy muy agradecida con el comité y los patrocinadores que están participando, estoy orgullosa porque soy sonorense y estos tipos de eventos son parte de nosotros” , precisó.