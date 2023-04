Aranza Vázquez tiene la mira en París 2024

La clavadista se proclamó campeona nacional de trampolín, un logro que alimenta su deseo de clasificar para los Juegos Olímpicos París 2024.

La clavadista Aranza Vázquez Montaño se proclamó campeona nacional de la NCAA en el trampolín de 1 y 3 metros. Lo logró gracias al trabajo constante desde octubre, aspecto que considera una ventaja en su sueño de obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

"Acá en Estados Unidos, competir tantas veces seguidas en un alto nivel te hace sentir más segura, te enseña a manejar la presión, adrenalina y nervios, para hacer mejores clavados", compartió la atleta.

Desde hace tres años, Aranza llegó a la Universidad de Carolina del Norte. Dejó Baja California Sur, su estado natal, con el objetivo de crecer en lo deportivo y lo académico.

"En México, si no estás en selecciones juveniles, compites dos o tres veces. Acá, ya competí 12 veces en menos de un año. Tener tantas oportunidades de competir, te da tiempo para detectar qué falló y mejorarlo en la próxima competencia", indicó la también estudiante de Ciencias del Deporte.

Vázquez tiene como principal meta clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos, por lo que en abril viajará a México para buscar la oportunidad de acudir a Juegos Centroamericanos y Panamericanos, así como al Mundial de Fukuoka.

"Será cuestión de ver si me conviene ir a todas las competencias, porque no puedo cansarme este año y que no me sienta bien en el próximo, pero el objetivo principal es ganar un pase a París 2024, porque quiero llegar a las finales y colgarme una medalla olímpica", dijo.

Ante la incertidumbre que enfrentan los clavadistas tricolores por la situación que hay con la Federación Mexicana de Natación y el Comité Estabilizador que determinó World Aquatics, Aranza no se desconcentra y sigue en lo suyo.