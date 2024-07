Atletas mexicanos sufren percance con aerolínea previo a Olímpicos

Atletas mexicanos afrontan desafíos en viaje a Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están más cerca que nunca, los atletas mexicanos comienzan a viajar a tierras olímpicas, pero algunos lo hacen con su equipo de trabajo mismo que en los aeropuertos implica una documentación y justo parte de la delegación tricolor sufrió un percance con una aerolínea.

Alejandra Zavala, atleta de la disciplina de tiro deportivo, se encargó de compartir que la empresa "Iberia les cobró maletas por error" y ahí comenzó un caos.

"Ale Pistolas" como es conocida en redes sociales detalló que ella y Edson Rodríguez sufrieron en el aeropuerto por sus maletas "nos cobró maletas por un error en Granada y nos dijo que en Madrid nos reembolsaba".

Evidentemente procedieron a reclamar con una representante de dicha aerolínea y tras una explicación de los hechos les indicaron "hagan fila que aquí les resuelven", pero no fue así.

"Llegamos al mostrados y nos dicen con un tono enfadado aquí no se regresa ningún dinero. Le he explicado a duras penas por qué casi ni hablar me dejaba y me dijo la mujer: Pues no, que todos dicen que ahí, pero no es ahí", contó la olímpica mexicana en otra de sus stories de Instagram.

Zavala y Rodríguez decidieron atender su problema al llamar a atención a clientes, encontrando otra sorpresa.

"Pues no se puede por qué su servicio es de lunes a viernes y hoy es sábado", añadió Ale con unas palabras simulando risas.

Hasta el momento se desconoce cuál es la solución de los mexicanos, que están por llegar a la Villa Olímpica de París 2024.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comienzan el próximo 26 de julio con la ceremonia de inauguración.

Este evento se realizará sobre el río Sena donde desfilarán las delegaciones a bordo de embarcaciones para llegar a Trocadero.