Fernanda combina las artes marciales mixtas y la cocina

La conocida "Killer Rabbit" pondrá a prueba sus habilidades en "Peleas Extremmas" este sábado 16 de julio.

Combinar el arte culinario con las artes marciales mixtas es una mezcla que va con la joven Fernanda Escudero.

Actualmente trabaja en el área de cocina de la Refresquería La Colmena, pero este fin de semana le tocara ponerse los guantes cuando suba una vez más al octágono ante Gabrielly Castellanos en el evento de "Peleas Extremmas" a celebrarse el 16 de julio en la Arena Sonora.

La mezcla de estilos que maneja en su trabajo y en las artes marciales mixtas las pondrá a prueba ante Castellanos en duelo de Primera Fuerza en la categoría de los 52 kilogramos.

Escudero lleva alrededor de un año ya trabajando en establecimiento, donde se encarga de la preparación de la variedad de alimentos que se ofrece en el lugar. Platica que el establecimiento le ha ayudado para que ella pueda mantenerse activa en el deporte, dándole tiempo para entrenar.

“Siempre me ha gustado aquí, es muy buen ambiente laboral más que nada, tiene mucho que ver también el apoyo que me están dando con el deporte, porque si ellos no me dieran ese apoyo la verdad no se que haría”, señaló.

UNA LARGA PREPARACIÓN

Sobre su preparación física en el gimnasio y las estrategias que manejará en el enfrentamiento en contra de su rival, Fernanda declaró que hubo un par de adversidades pero que pudo salir adelante de eso y siguió con su campamento al pie del cañón.



“Estaba un poco lesionada de mi brazo izquierdo, pero eso me quita que me siga preparando, estoy muy emocionada, gracias a dios se están dando las cosas bien, me siento más fuerte, más rápida, me siento muy bien preparada para esta próxima pelea”, agregó.

Al trabajar en un establecimiento de comida, la tentación de romper la dieta es constante, pero la disciplina que ejerce en su preparación física y en su trabajo, le ayudan a resistir los antojos.