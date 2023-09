Canelo Álvarez se arrepiente de enfrentar a Bivol: "No debí haber peleado"

Saúl Álvarez se sinceró sobre el recordado combate contra Dimitry Bivol, donde se llevó la segunda derrota en su carrera.

El reconocido boxeador tapatío, Saúl 'Canelo' Álvarez, ha sorprendido a sus seguidores al admitir que su enfrentamiento con Dmitry Bivol en mayo de 2022 no debió haber ocurrido, ya que no se encontraba en su mejor forma física. Esta declaración fue hecha durante una entrevista con el legendario futbolista Hugo Sánchez.

En la conversación con Sánchez, Álvarez expresó su pesar por la derrota ante Bivol, que fue la segunda de su carrera.

" Me dolió muchísimo, me caló porque no tuve que haber perdido, soy mejor peleador que él, simplemente no debí haber peleado ", confesó.

El histórico futbolista tuvo la oportunidad de hablar en profundidad con Álvarez, quien compartió detalles sobre su estado físico durante la recordada pelea.

" No estaba físicamente al 100 por ciento, mi mano no me funcionaba al 100 por ciento, y no pude entrenar al 100 por ciento. Una semana antes, me quebraron una costilla entrenando ", reveló el campeón de boxeo.

A pesar de estas adversidades físicas, el instinto guerrero del 'Canelo' lo llevó a enfrentarse a Bivol, pues comentó que en ese momento decidido a seguir adelante a pesar de ello. Sin embargo, en la actualidad, Álvarez reflexiona sobre esa decisión y considera que debió haber pospuesto la pelea. " Debí haber atrasado esa pelea ", afirmó, agregando que el mal sabor que le dejó la derrota todavía lo acompaña.

" Hasta esta fecha, esa espina está ahí siempre, no la he sacado, sigue ahí ", añadió.

El 'Canelo' ha buscado la posibilidad de una revancha con Dmitry Bivol, sin embargo, los obstáculos en las negociaciones han impedido que este enfrentamiento se concrete.

" Quisimos hacer la revancha y se empiezan a creer que merecen más, empiezan a hacer difíciles las negociaciones, por una u otra cosa, no se dio, pero la espinita siempre está ", concluyó Saúl Álvarez.

Con información de El Universal.