Ana Gabriela Guevara expresa que vive "acoso paparazzero" en JJOO

La titular de la Conade declaró que también le gustaría asistir a competencias donde no participan mexicanos, pero no puede debido al "acoso paparazzero" que vive.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), señaló que vive "acoso paparazzero" durante su presencia en la capital francesa para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La exatleta mexicana acudió a la justa deportiva, pero en días pasados fue captada en un lujoso restaurante, lo que elevó las críticas en su contra.

Acoso limita su asistencia

En París, a la directiva le gustaría acudir a competencias donde no necesariamente estén participando mexicanos y al respecto destacó en charla con Fox Sports: "Trato, pero también el acoso paparazzero que traigo pues no puedo ir a algunos que quisiera. Me encantaría ir a alguna final del tenis, de nivel mundial, con el tópico de Olímpicos. Hay muchos deportes que son dignos de verlos, pero no tenemos presencia de mexicanos, entonces no se puede" .

Y añadió: "El peor momento para pasear en la ciudad es cuando están los Juegos Olímpicos, no se puede andar de turista. Todo está resguardado, es caminar, caminar y caminar para encontrar una puerta, y camina, camina para salir por otra puerta" .