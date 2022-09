Técnico mexicano promete nunca volvería al Tri

En un entorno nacional en el que Gerardo Martino es continuamente criticado por los últimos resultados del tricolor, Vucetich dijo que si le ofrecieron el puesto después de este ciclo no lo aceptaría.

A finales del 2013, en la eliminatoria mundialista para el Mundial de Brasil 2014, Vucetich tuvo un paso breve y nada exitoso con el Tri, que vivía momentos difíciles y tuvo que ganar su lugar después en un repechaje Internacional ya con Miguel Herrera en el puesto

"Ya lo he contestado anteriormente y siempre he dicho que no (volvería)", dijo tajante.

"Creo que estoy en una etapa extraordinario de mi vida y en donde tengo que disfrutar y gozar del fútbol, eso es lo que quiero, ahí a veces se va a sufrir, entonces no es el momento de sufrir, creo que es momento de estar disfrutando de mi familia, de mis amigos, del entorno, de todo y creo y dentro de todo en una institución y con una afición que ha habido un respaldo agradable".

Del caso específico de Martino, dijo que sabe lo que se siente estar en ese puesto y tener esa presión.

"Sé lo que se siente estar ahí y cuáles pueden ser los motivos o circunstancias entonces estoy alejado, no sé qué problemas puede haber lo único que sé es que final de cuentas ya está definido todo y creo que como mexicanos debemos apoyar a la selección", externó.

"A lo mejor no tenemos una expectativa buena por el cierre que ha tenido pero ahorita es el momento de decir, 'bueno vamos a apoyar', no nos cuesta nada apoyar y esperemos que las cosas pueden salir bien".