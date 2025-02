El entrenador del Feyenoord señaló que le gustaría mantener en su equipo al delantero mexicano.

El entrenador del Feyenoord, Brian Priske, acepta que no sabe si Santiago Giménez podrá jugar el domingo contra Ajax ante un posible fichaje con el AC Milán, pero espera se quede en el equipo.

"Espero que se quede, pero aún no lo sé. Me gustaría que Santi se quedara.

"Es un jugador increíble para nosotros y ha demostrado en las últimas temporadas que es el mejor delantero de Países Bajos", dijo el técnico en conferencia de prensa este viernes.

Según reportes, el delantero mexicano emigrará al equipo italiano por una cifra de entre 35 y 40 millones de euros, por lo que ya no estaría disponible para el partido de este fin de semana ante el Ajax de la Jornada 20 de la Eredivisie.

En caso de salir al Milán, el “Bebote" será rival del mismo Feyenoord en los playoffs de la Champions League, algo que no le preocupa al entrenador.

"No me preocupa. Ahora mismo está en el Feyenoord y lo tengo en la cabeza para el domingo. Ahora estoy concentrado en ese partido, no en el que jugaré dentro de 10 u 11 días", dijo Priske.