‘Vasco’ prioriza el funcionamiento

El entrenador nacional señaló que este escenario es ideal para probar a los futbolistas jóvenes.

Javier Aguirre, director técnico de la selección nacional, aseguró que en el duelo que sostendrán mañana ante River Plate, el marcador pasará a segundo plano, porque lo que le interesa es el rendimiento de los jugadores.

También adelantó que jugarán los elementos que no vieron acción y Andrés Sánchez será el portero titular.

"Que sea un buen partido de preparación para ambos, espero que el equipo muestre personalidad, que se centre en el juego, son cosas que quiero ver. Va a ser un partido complicado", explicó en conferencia de prensa.

El "Vasco" advirtió que River jugará con todo, porque no se puede permitir un marcador escandaloso. "Andrés Sánchez será el portero titular, quiero que juegue gente que no participó porque ya que hicieron el viaje el marcador pasa a segundo plano, me interesa el rendimiento de los jugadores", añadió.

Aguirre explicó que, por lo pronto, todos los convocados tienen calificación aprobatoria porque cumplieron con las reglas que pidió, al 100% y más.

"Tengo tres reglas absurdas, no tener el celular en las comidas, en las charlas; les dimos tarde libre y lo hicieron muy bien, en cuanto a la profesionalidad y la conducta dentro y fuera de la cancha, ya conmigo aprobaron", detalló.

El técnico nacional dijo que en esta gira por Sudamérica se cumplieron sus expectativas de que los jugadores no se sintieran cómodos con las tribunas a su favor y enfrentarse en territorios hostiles.

Finalmente, el "Vasco" se congratuló por la partida de César Huerta al futbol de Bélgica, pues aseguró que a su regreso verán a otro jugador, más maduro y con mayor calidad.

"Fantástico, de eso se trata, de ver el árbol y no sólo el bosque, está bien que la lana sea importantísima, porque hay años en los que puedes acumular para tu patrimonio, y más tarde, administrar y guardar. El 'Chino' es un ejemplo, el día que todos pensemos de esa manera, y cuando digo todos me refiero también a la gente que tiene los derechos federativos", expuso.