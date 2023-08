Polémica Hermoso-Rubiales escala; RFEF amenaza con demandar a la jugadora

Luego de que Jennifer Hermoso desmintiera al directivo sobre el consenso del polémico beso en las celebraciones del campeonato del mundo de España, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha defendido a Luis Rubiales

Mientras el mundo esperaba que Luis Rubiales dimitiera como presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por besar sin consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso en las celebraciones del campeonato del mundo, el directivo y la delantera han defendido su postura y el caso ha escalado a amenazas de demanda por parte del organismo rector del futbol español.

La RFEF respondió al comunicado hecho por Jennifer Hermoso a través de FUTPRO horas después de que Rubiales afirmara que el beso fue consentido por ambas partes; mientras la jugadora desmintió lo dicho por el directivo, el organismo dijo que abrirán acciones legales contra las partes pertinentes y así defender a Rubiales.

«¿Un piquito?»: las diferencias entre la versión de Rubiales y las imágenes del beso a Jenni Hermoso.

Además de anunciar que no iba a dimitir,el presidente de la Federación Española de Fútbol realizó una narración sobre la escena de la polémica que no se ajusta a la realidad pic.twitter.com/F42NXRkmMK — Me mola Madrid #MmM (@memolamadridrev) August 25, 2023

"Dice la nota: 'Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho'" , se lee en el escrito de la RFEF.

"La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF que ha expuesto de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente" , se lee en el escrito.

Luego, la Federación incluyó diversas fotografías como supuestas pruebas para respaldar lo dicho por Rubiales hoy por la mañana y demostrar que, en efecto, Hermoso alzó y abrazó al involucrado momentos antes del polémico beso.

"En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados. Y la primera demostración de que los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente, los vamos a empezar a aportar en este comunicado con las imágenes que lo acompañan" , agregaron.

Por último, la RFEF lamentó que esta situación opaque la obtención del título mundial, pero admitió respetar la decisión de las futbolistas que ya no deseen participar en las convocatorias de la Selección Española.

"La RFEF lamenta que después de un éxito deportivo tan extraordinario como el acontecido en el Campeonato del Mundo de Fútbol no se pueda estar celebrando como la situación y el éxito merece por causas completamente extradeportivas" .

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA