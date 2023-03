"La gente no apoya, festeja": 'Chicharito' sobre abucheos en el fútbol

A través de su transmisión en vivo por Twitch, el famoso futbolista 'Chicharito' dio su opinión sobre la cultura del fanatismo en el fútbol.

Después de que los futbolistas Diego Láinez y Guillermo Ochoa fueran abucheados por los fans durante el partido de México contra Jamaica del domingo, Javier Hernández, mejor conocido como 'Chicharito', dio su opinión sobre la situación, presentando su inconformidad.

'Chicharito' respondió preguntas de seguidores por medio de su plataforma de transmisiones en Twitch.

Entre las preguntas que le hicieron, el futbolista comentó que una persona como fanático tiene el derecho de exigir, quejarse y pedir, pero que muchos confunden la palabra 'apoyar' con 'festejar'.

"Véanlo desde esta perspectiva. Tu selección va ganando goles y tú aplaudes. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco extremo eso? Entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles no hay apoyo, festejas, no apoyas. Y cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio, abucheas y no estás apoyando", expresó Hernández.

Además, tomó como ejemplo a la Selección de Argentina, la cual antes del Mundial 2022, recibía muchas quejas y al final terminó ganando.

"Para que a México le vaya bien no depende del 'Peje', no depende de 'Chicharito', ni de Raúl Jiménez. Depende de todos nosotros como jugadores, luego aficionados, directivos y al final medios de comunicación", opinó el futbolista.

